Φίδι σε αεροπλάνο: Χάος σε πτήση στην Ταϊλάνδη

Σκηνές χάους εκτιλύχθηκαν σε πτήση στην Ταϊλάνδη όταν οι επιβάτες ανακάλυψαν ένα ζωντανό φίδι σε ντουλάπι αποσκευών. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από την Μπανγκόκ προς τη νότια επαρχία Πουκέτ. Σε ανακοίνωση που απέστειλε στο CNNi, η AirAsia Thailand δήλωσε ότι είχε επίγνωση ενός περιστατικού στην πτήση FD3015 που αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο Don Mueang της Μπανγκόκ στις 13 Ιανουαρίου. Στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας άνδρας αεροσυνοδός ανέλαβε δράση. Αρπάζοντας ένα πλαστικό μπουκάλι, έφτασε με ηρεμία πάνω από τον κάδο πάνω από το αεροπλάνο για να προσπαθήσει να το πιάσει.

Αφού δεν τα κατάφερε, χρησιμοποίησε το πίσω μέρος του μπουκαλιού για να σπρώξει το μικρό ερπετό μέσα σε μια πλαστική σακούλα. Οι επιβάτες που κάθονταν κοντά στον κάδο όπου εντοπίστηκε το φίδι φαίνονται στο βίντεο να στέκονται όρθιοι, μακριά από τις θέσεις τους. Άλλοι έβγαλαν τα τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν την κατάσταση. Το προσωπικό της επίγειας ασφάλειας του αεροδρομίου εντοπίστηκε αργότερα στο αεροπλάνο να ερευνά την περιοχή της καμπίνας όπου πιάστηκε το φίδι. Αυτό είναι το δεύτερο γνωστό περιστατικό με φίδι που βρέθηκε σε αεροπλάνο της AirAsia. Ο Φολ Πουμπουάνγκ επικεφαλής της εταιρικής ασφάλειας της AirAsia Thailand, επανέλαβε ότι ο τελευταίος εντοπισμός φιδιού εξακολουθεί να είναι «ένα πολύ σπάνιο περιστατικό».

Τον Φεβρουάριο του 2022, ένας κηλιδωτός πύθωνας βρέθηκε σε μία από τις εγχώριες πτήσεις της στη Μαλαισία που ταξίδευε από την πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ στη Σαμπάχ. Το αεροπλάνο κατέληξε να δρομολογηθεί εκ νέου στο διεθνές αεροδρόμιο του Κούτσινγκ στην πολιτεία Σαραουάκ λόγω του περιστατικού. Βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό του 2022 έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχναν το ερπετό να γλιστρά μέσα από τα φωτιστικά σώματα του αεροπλάνου.

On January 13, a small snake was discovered by passengers on a Thai #AirAsia‘s flight from #Bangkok to #Phuket.

