Δούκισσα Νομικού – παιδιά: Η σπάνια φωτογραφία σε εξωτικό προορισμό

Μία σπάνια φωτογραφία με τα παιδιά της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Δούκισσα Νομικού. Η παρουσιάστρια και μοντέλο, αν και είναι αρκετά ενεργή στα social media, προσπαθεί να διαφυλάξει την προσωπική της ζωή, με τα στιγμιότυπα στα οποία καταγράφεται η ίδια με την οικογένειά της να είναι μετρημένα. Ωστόσο, το απόγευμα της Δευτέρας, 15/01, η Δούκισσα Νομικού αποφάσισε να κάνει μία εξαίρεση, «ανεβάζοντας» στο Instagram μία φωτογραφία των δύο της παιδιών, από τον εξωτικό προορισμό όπου βρίσκονται. Συγκεκριμένα, η Δούκισσα Νομικού ανήρτησε φωτογραφία που καταγράφονται ο μικρός Σάββας και η μικρή Αναστασία Θεοδωρίδη, σε εξωτικό προορισμό, και ενώ επιστρέφουν από τη θάλασσα.

«You are my sunshine, my only sunshine» (σ.σ. «Είσαι η ηλιαχτίδα μου, η μόνη ηλιαχτίδα μου»), γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δούκισσα Νομικού, δανειζόμενη τον στίχο από το γνωστό, ομώνυμο τραγούδι, χωρίς να αποκαλύπτει την τοποθεσία τους. Η ανάρτησή της ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους, που έσπευσαν να της χαρίσουν χιλιάδες likes και να της στείλουν την αγάπη τους. Σημειώνεται ότι την πρώτη Ιανουαρίου, η Δούκισσα Νομικού είχε υποδεχτεί τη νέα χρονιά με μία τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, ενώ στις αρχές του περασμένου Νοέμβρη, είχε αναρτήσει και πάλι φωτογραφίες με τα παιδιά της, με χριστουγεννιάτικη διάθεση.