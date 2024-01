Βρετανία χιόνια 2024: Καταγράφηκε η πιο κρύα νύχτα του φετινού χειμώνα στη χώρα

Ο υδράργυρος έκανε βουτιά στους -13 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα στη Βρετανία, την πιο κρύα νύχτα του φετινού χειμώνα στη χώρα, που συνεχίζει να επηρεάζεται από ένα ψυχρό κύμα αρκτικού αέρα. Μετεωρολόγοι είπαν ότι η χθεσινή ίσως ήταν η πιο κρύα νύχτα για μήνα Ιανουάριο στη Βρετανία εδώ και 14 χρόνια με το δριμύ ψύχος και τις έντονες χιονοπτώσεις να κρατούν χθες κλειστά τα σχολεία στη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία και να προκαλούν χάος στις μετακινήσεις.

Την ίδια ώρα οι Αρχές προειδοποιούν για νέες χιονοπτώσεις και παγετό σε ολόκληρη τη Βρετανία με το κύμα ψύχους να αναμένεται να υποχωρήσει περί τα τέλη της εβδομάδας, εν αναμονή νέας κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο.

Britain to see coldest January night in 14 years as more heavy snow on way https://t.co/uOWd8Vv6bt pic.twitter.com/vbglp7x6uD

Το χαμηλό των -13 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στην περιοχή του Γκλεν Όγκλ της κεντρικής Σκωτίας με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office) να σημειώνει ότι οι θερμοκρασίες σε περιοχές που έχουν καλυφθεί από χιόνι στη Σκωτία ίσως να έπεσαν στη διάρκεια της νύχτας και στους -15C. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής περισσότερα από 40 εκατοστά χιονιού μπορεί να παρατηρηθούν σε περιοχές με ικανό υψόμετρο στη βορειοδυτική Σκωτία, καθώς ο χειμωνιάτικος καιρός συνεχίζεται, προέβλεψε το Met Office. Το χιόνι, το χιονόνερο και η βροχή αναμένεται να συνεχίσουν να καλύπτουν βόρειες περιοχές της Βρετανίας, παρά τη λιγοστή ηλιοφάνεια, ενώ ισχυροί παγετοί είναι πιθανοί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο ολισθηρότητας σε πεζοδρόμια και δρόμους.

Η υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας της Βρετανίας (UK Health Security Agency) εξέδωσε συναγερμό ετοιμότητας στην Αγγλία που παραμένει σε ισχύ όλη την εβδομάδα για προβλήματα στην υγεία ευάλωτων πολιτών λόγω των ψυχρών καιρικών συνθηκών με τον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν να ενεργοποιεί το πρωτόκολλο που απαιτεί από τους κατά τόπου δήμους της βρετανικής πρωτεύουσας να ανοίξουν για τους άστεγους θερμαινόμενες αίθουσες.

Την ίδια ώρα δύο μεγάλες σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει το επιβατικό κοινό για πιθανά προβλήματα στα δρομολόγια στη Σκωτία και στη δυτική χώρα, ενώ η υπηρεσία Εθνικών Αυτοκινητοδρόμων της Βρετανία κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί -ειδικά στα βορειοδυτικά. Το δριμύ ψύχος αναστάτωσε επίσης το πρόγραμμα των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων της Τρίτης με τους αγώνες της Νational League στο Όλνταμ, Χάλιφαξ, Σάουθεντ, Γουόκινγκ και Γιορκ να ματαιώνονται, καθώς και εκείνος της Μάνσφιλντ εναντίον της Φόρεστ Γκριν Ρόβερς της Β΄κατηγορίας.

Less snow than yesterday but it’s still bitterly cold so wrap up warm ❄️@Lauratobin1 has the forecast pic.twitter.com/v6PZYLmVFo

— Good Morning Britain (@GMB) January 17, 2024