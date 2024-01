Συντριβή αεροσκάφους Χιλή 2024: Χτύπησε σε καλώδια και άρπαξε φωτιά – Δείτε το βίντεο σοκ

Τραγική κατάληξη είχε η πτήση ενός μικρού αεροσκάφους που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στο αεροδρόμιο Πανγκιλέμο στην κεντρική Χιλή. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας το αεροσκάφος τύπου Ayres Turbo Trush που έκανε χαμηλή πτήση για να ρίξει νερό από μικρή απόσταση χτύπησε σε καλώδια ρεύματος με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά στον αέρα και να πέσει φλεγόμενο σε αυτοκινητόδρομο. Από την πτώση έχασε τη ζωή του ο 58χρονος πιλότος Φερνάντο Σόλανς Ρόμπλες ενώ άλλα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν σε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα με το αεροσκάφος που ανήκε στην Δασική Υπηρεσία της Χιλής (CONAF) σημειώθηκε στις 16:30 το απόγευμα της 15ης Ιανουαρίου. «Ο 58χρονος ήταν Ισπανός από τη Βαλένσια. Η εταιρεία Air Andes SPA στην οποία εργαζόταν διαθέτει επτά αεροσκάφη που επιχειρούν στη Χιλή. Ήταν πολύ έμπειρος πιλότος» δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της CONAF, Κρίστιαν Λιτλ.

#Maule #Chile 🇨🇱- One person killed while four others injured after plane crashes and ignites truck fire at kilometer 247 of Route 5 South in #Talca ; CONAF reports (📹 @bayron_lopez01 ) pic.twitter.com/R9Hbv7q7WN

Pilot killed and several persons injured on the ground when his aircraft struck a utility pole and crashed onto the highway near Panguilemo, Chile. pic.twitter.com/xIzRLPzryn

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 16, 2024