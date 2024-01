Νέα Ζηλανδία: Βουλευτής «συνελήφθη» να κλέβει από καταστήματα ρούχων

Μια βουλευτής στη Νέα Ζηλανδία παραιτήθηκε έπειτα από καταγγελίες ότι έκλεβε από καταστήματα ρούχων και σχετικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας, για τα οποία διεξάγει έρευνα η αστυνομία. Η Γκόλριζ Γκάχραμαν, του κόμματος των Πρασίνων, φέρεται να έκλεψε τρεις φορές αντικείμενα από δύο καταστήματα ρούχων, στο Όκλαντ και στο Ουέλινγκτον. Ανακοινώνοντας την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, η 42χρονη ανέφερε ότι το στρες που σχετίζεται με τη δουλειά της την έκανε να φερθεί όπως δεν συνηθίζει. «Απογοήτευσα πολλούς και λυπάμαι πολύ» δήλωσε η Γκάχραμαν, πρώην δικηγόρος του ΟΗΕ που το 2017 έγινε η πρώτη πρόσφυγας που μπήκε στο κοινοβούλιο της χώρας. Όταν εκείνη ήταν παιδί, η οικογένειά της διέφυγε από το Ιράν και τους χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο στη Νέα Ζηλανδία.

Η Γκάχραμαν ανακοίνωσε την παραίτησή της, αφού κυκλοφόρησε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που τη δείχνουν να κλέβει μια τσάντα από μπουτίκ του Όκλαντ. Η 42χρονη, σε βάρος της οποίας δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, δήλωσε ότι οι πράξεις της «δεν ανταποκρίθηκαν» στα υψηλά στάνταρντ συμπεριφοράς που περιμένουν οι πολίτες από εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. «Δεν είναι μια συμπεριφορά που μπορώ να εξηγήσω, γιατί δεν είναι λογική σε καμία περίπτωση. Έπειτα από ιατρική αξιολόγηση, καταλαβαίνω ότι δεν είμαι καλά», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι δεν ψάχνει δικαιολογίες.

«Ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας που επισκέπτομαι λέει ότι η πρόσφατη συμπεριφορά μου συνάδει με την πρόκληση ακραίου στρες από γεγονότα και σχετίζονται με παλαιότερο τραύμα», συμπλήρωσε η πρώην, πλέον βουλευτής. Μετά την παραίτησή της, ο συμπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Τζέιμς Σόου, δήλωσε ότι η Γκόλριζ Γκάχραμαν δεχόταν «ουσιαστικά συνεχώς απειλές σεξουαλικής, σωματικής βίας και απειλές για τη ζωή της από τότε που εξελέγη. Αυτό προκάλεσε μεγαλύτερο στρες από αυτό που βιώνουν τα περισσότερα μέλη του κοινοβουλίου».

Η αστυνομία, συνέχισε ο Σόου, ερευνούσε αυτές τις απειλές σχεδόν σε όλη τη βουλευτική θητεία της Γκάχραμαν. «Προφανώς, αν ζεις με αυτό το επίπεδο της απειλής σε μια ήδη αρκετά στρεσογόνο κατάσταση, θα υπάρξουν συνέπειες»

New Zealand MP, Golriz Ghahraman resigns after being caught on camera shoplifting from a number of upmarket boutiques pic.twitter.com/QnmL11w3Qu

— Naija (@Naija_PR) January 17, 2024