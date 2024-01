Ελληνόκτητο πλοίο – Ερυθρά Θάλασσα: Χτυπήθηκε με ρουκέτα το «Zografia»

Επίθεση με ρουκέτα δέχθηκε από τους Χούθι ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, 76 μίλια βoρειoδυτικά της Υεμένης. Πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου «Zografia», σημαίας Μάλτας, χωρητικότητας 56.000 τόνων, με 24μελές πλήρωμα, κανείς εκ των οποίων δεν είναι Έλληνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση. Το πλοίο, το οποίο είχε αποπλεύσει από το Βιετνάμ χωρίς φορτίο, ανήκει στην εταιρεία Vulcanus Technical Maritime Enterprises και συνεχίζει την πορεία προς τον προορισμό το Σουέζ, καθώς δεν έχει υποστεί ζημιές που να επηρεάζουν το αξιόπλοό του. Επίσης, όπως μετέδωσε η Jerusalem Post, η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας δήλωσε ότι έλαβε μια αναφορά για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Χούθι της Υεμένης δήλωσε χθες ότι η θέση της οργάνωσης δεν έχει αλλάξει μετά τα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά πλοίων που κατευθύνονται προς το Ισραήλ θα συνεχιστούν. «Οι επιθέσεις για να αποτραπούν τα ισραηλινά πλοία ή αυτά που κατευθύνονται προς λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ στο Reuters. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα αιτήματα της οργάνωσης συνεχίζουν να είναι να δοθεί τέλος στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο και το νότιο τμήμα του θύλακα. «Δεν θέλουμε κλιμάκωση στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα», δήλωσε ο Αμπντελσαλάμ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι ΗΠΑ και η Βρετανία που στρατιωτικοποιούν την Ερυθρά Θάλασσα με τα πολεμικά τους πλοία. «Η ενημέρωσή μας… συνεχίζει να αποσαφηνίζει τη θέση μας και να επιβεβαιώνει ότι όλα τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα είναι ασφαλή, με την εξαίρεση των ισραηλινών πλοίων ή αυτών που κατευθύνονται στο Ισραήλ, και μόνο αυτών», δήλωσε. Το Ισραήλ έχει πολλές φορές αρνηθεί ότι έχει σχέσεις με πλοία που δέχονται επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα και πολλές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες έχουν σταματήσει τις μεταφορές ή έχουν επιλέξει μακρύτερες και πιο δαπανηρές θαλάσσιες διαδρομές. «Η θέση μας προέρχεται από θρησκευτικές, ηθικές και ανθρωπιστικές αρχές… καθώς και ως απάντηση στις εκκλήσεις του λαού της Παλαιστίνης… για να στηρίξουμε τους καταπιεσμένους στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Αμπντελσαλάμ.

🇾🇪 BREAKING: Dry bulk ship Zografia hit by Yemen missile in The Red Sea and sustains minor damage according to Reuters pic.twitter.com/Z2eu4LRrq2

— Teddy (@edrTeddy) January 16, 2024