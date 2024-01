Ρόμα: Λήξη συνεργασίας του συλλόγου με τον Μουρίνιο

Παρελθόν από τον πάγκο της Ρόμα, όπως αναμενόταν, αποτελεί ο Ζοζέ Μουρίνιο μετά τα τελευταία κακά αποτέλεσμα των Ιταλών και δη τον αποκλεισμό από το Κύπελλο από τη Λάτσιο και την ήττα από τη Μίλαν.

Οι διοικούντες την ομάδα είχαν συνάντηση τη Δευτέρα (16/1) το απόγευμα και αποφάσισαν τη λύση της συνεργασίας με τον Πορτογάλο τεχνικό ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο από το 2021 και το αντίο ήρθε και επίσημα το πρωί της Τρίτης (17/1) με ένα tweet και επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

“Η Ρόμα ανακοινώνει ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο και οι τεχνικοί του συνεργάτες θα αποχωρήσουν από τον σύλλογο με άμεση ισχύ. Περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με τις νέες τεχνικές οδηγίες της πρώτης ομάδας θα κοινοποιηθούν σύντομα”.

“Η Ρόμα ανακοινώνει ότι ο Μουρίνιο και οι συνεργάτες του αποχωρούν άμεσα από τον σύλλογο. Ο Μουρίνιο έγινε ο 60ος προπονητής της Ρόμα τον Μάιο του 2021. Οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League στα Τίρανα στις 25 Μαϊου 2022 και στον τελικό του Europa League στη Βουδαπέστη την περσινή σεζόν. Ευχαριστούμε τον Ζοζέ εκ μέρους όλων μας στη Ρόμα για το πάθος και την αφοσίωσή που έδειξε από τότε που ήρθε στους τζαλορόσι είπαν ο Νταν και ο Ράιαν Φρίντκιν.

“Θα έχουμε πάντα σπουδαίες αναμνήσεις από τη θητεία του, αλλά πιστεύουμε ότι ήταν αναγκαία μια άμεση αλλαγή για το καλό του συλλόγου. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον στον Ζοζέ και τους συνεργάτες του”. Σύντομα θα ακολουθήσουν ενημερώσεις για την τεχνική ηγεσία της ομάδας”.

Ενώ λίγη ώρα αργότερα με νέο tweet με τον ίδιο να πανηγυρίζει με το Conference League τον ευχαρίστησε για όσα πρόσφερα στην ομάδα:

Χαρακτηριστικά το tweet ανέφερε: “Σε ευχαριστούμε για όλα Ζοζέ”.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η νέα ήττα από τη Μίλαν για τη Serie A που έριξε τη Ρόμα στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στα τελευταία πέντε επίσημα παιχνίδια η Ρόμα έκανε μόνο μία νίκη επί της Κρεμονέζε (Β’ Ιταλίας) για το Coppa Italia. Για το πρωτάθλημα, στις έξι πιο πρόσφατες αγωνιστικές, οι τζαλορόσι κέρδισαν μόνο τη Νάπολι, έχοντας απολογισμό μία νίκη, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες.

🚨🚨| BREAKING: José Mourinho and AS Roma part ways with immediate effect. pic.twitter.com/P9t7OTU9yH

— CentreGoals. (@centregoals) January 16, 2024