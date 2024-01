Μάντσεστερ Γ. – Τότεναμ: Δεν μπόρεσαν τα “σφυρια” να διαλύσουν τους “κόκκινους διάβολους”

Χθες (14/1) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετώπισε την Τότεναμ για την 21η αγωνιστική της Premier League στο Ολντ Τράφορντ. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν ισόπαλες με το σκορ να τελειώνει 2-2 και έτσι μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Ο αγώνας άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για το κοινό, αφού ο Ράσμους Χόιλουντ άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό και ο Ρισάρλιζον απάντησε στο 19ο λεπτό. Οι παίκτες του προπονητή της Τότεναμ, Άγγελου Ποστέκογλου, είχαν την μπάλα στα πόδια τους και προσπαθούσαν να διασπάσουν την άμυνα των “κόκκινων διαβόλων”, όμως κόντρα στη ροή του αγώνα ο Μάρκους Ράσφορντ σκόραρε στο 40ό λεπτό με την ομάδα του Τεν χαχ να πηγαίνει στα αποδυτήρια με σκορ νίκης..

Ύστερα από 50 δευτερόλεπτα στο 2ο μέρος, ο Τίμο Βέρνερ (που άρχισε βασικός στο ντεμπούτο) βρήκε τον Ροντρίγκο Μπεντανκούρ κι αυτός ισοφάρισε σε 2-2 το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, όμως δεν ήταν τόσο απειλητικοί έπειτα από το δεύτερο τέρμα τους και με δεδομένο ότι η Γιουνάιτεντ είχε μόλις τρεις τελικές κι αυτές άστοχες, η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι τέλους.

Η βαθμολογία με την ισοπαλία της Γιουνάιτεντ, την νίκη της Σίτι αλλά και την νίκη της Τσέλσι, είναι η εξής με 10 ομάδες να έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Μπέρνλι – Λούτον (1-1)

Τσέλσι – Φούλαμ (1-0)

Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι (2-3)

Έβερτον – Άστον Βίλα (0-0)

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας (14:30)

Μπρέντφορντ – Νότινγκχαμ Φόρεστ (19:30)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ (16:00)

Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ (18:30)

Μπράιτον – Γούλβς (21:45)

