Ισλανδία ηφαίστειο 2024 live: Κάηκαν σπίτια, εντολή να φύγουν οι κάτοικοι

Mε τις δυνάμεις της φύσης βρίσκεται αντιμέτωπη η Ισλανδία καθώς νέα έκρηξη ηφαιστείου προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών και την απομάκρυνση κατοίκων.

Το ισλανδικό ηφαίστειο εκτόξευσε λάβα σε απόσταση 500 μέτρων από σπίτια στην πόλη Γκρίνταβικ, λίγες εβδομάδες αφότου οι Αρχές επέτρεψαν στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά από μια μεγάλη έκρηξη. Βιντεοσκοπημένο υλικό δείχνει ότι η έκρηξη έλαβε χώρα στις 7.57 π.μ. τοπική ώρα σήμερα, με μάγμα, καπνό και τέφρα να εκτοξεύονται ψηλά στον ουρανό πάνω από την πόλη Γκρίνταβικ, 25 μίλια μακριά από την ισλανδική πρωτεύουσα, το Ρέικιαβικ.

Η ρωγμή μεγάλωσε πολλές φορές το αρχικό της μέγεθος μέσα σε μόλις τριάντα λεπτά, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι. Ο γεωλόγος Magnús Tumi Guðmundsson δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η ρωγμή έχει προς το παρόν μήκος ένα χιλιόμετρο, προσθέτοντας ότι δεν ήταν σίγουρος πότε θα σταματήσει να μεγαλώνει.

