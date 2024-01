Γερμανία απεργία – αγρότες: Τοξικό το μείγμα θυμού και εξτρεμιστών, λέει ο Σολτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς προειδοποίησε εναντίον των εξτρεμιστών που επιδιώκουν να εργαλειοποιήσουν τις κοινωνικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία – κατά πρώτο λόγο αυτές των αγροτών – ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για εκκλήσεις για βία οι οποίες απειλούν τη δημοκρατία. «Όταν θεμιτές διαμαρτυρίες μεταμορφώνονται σε θυμό ή σε περιφρόνηση για τις δημοκρατικές διαδικασίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς, χάνουμε όλοι. Μόνον αυτοί που περιφρονούν τη δημοκρατία μας ωφελούνται», τονίζει σε μήνυμά του το Σάββατο.

Αναφερόμενος «στα τρακτέρ που μπλοκάρουν τα κέντρα των πόλεων, τους δρόμους και τις προσβάσεις στους αυτοκινητοδρόμους» από την αρχή της εβδομάδας σε όλη τη Γερμανία, ο Σολτς υπογραμμίζει πως «η διένεξη είναι μέρος της δημοκρατίας μας». Πάντως, προσθέτει, «ο θυμός υποδαυλίζεται με στοχευμένο τρόπο: οι εξτρεμιστές περιφρονούν κάθε συμβιβασμό και δηλητηριάζουν κάθε δημοκρατική συζήτηση». «Είναι ένα τοξικό μείγμα που πρέπει να μας ανησυχήσει και που με ανησυχεί επίσης πολύ», λέει ο Όλαφ Σολτς.

