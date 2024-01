Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ 2024 – Κασσελάκης: «Η Αριστερά στα βουνά ξέρει να αγωνίζεται, όχι να κρύβεται»

Με καρφιά για τους διαφωνούντες μετά το χθεσινό χάος στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κομματική πειθαρχία που ανακοίνωσε την Πέμπτη για την ΚΟ του στο ν/σ για τα ομόφυλα ζευγάρια, ξεκίνησε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Στέφανος Κασσελάκης. Ο Στέφανος Κασσελάκης χαρακτήρισε ως ταυτοτικό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ τα δικαιώματα. «Είναι ζητήματα ταυτοτικά, αν όχι η Αριστερά, ποιος;» αναρωτήθηκε και σε άλλο σημείο τόνισε ότι θα είναι με τη δική μας ψήφο που θα περάσει αν έρθει στη Βουλή.

Ακολούθως απευθυνόμενος στο ακροατήριο και ευθέως στους διαφωνούντες και προφανώς στον Παύλο Πολάκη ο οποίος χθες φέρεται να εξέφρασε την διαφωνία του με την πειθαρχία αλλά και το ν/σ και φέρεται εξ αυτού του λόγου να δέχθηκε το βράδυ τηλεφώνημα από τον Στέφανο Κασσελάκη που δεν άφηνε περιθώρια, ρώτησε: «Ποιος εδώ μέσα διαφωνεί» με ένα ζευγάρι ομόφυλων ζευγαριών να έχει δικαίωμα στον πολιτικό γάμο; «Έχει κανείς; Να σηκωθεί» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε, λέγοντας: «Ποιος εδώ διαφωνεί με ένα ομόφυλο ζευγάρι να έχει δικαίωμα στην τεκνοθεσία, αν υπάρχει κανείς να σηκωθεί» όπως είπε.

Κατηγόρησε για κουτοπονηριά τον πρωθυπουργό και είπε «έχω φτάσει σε σημείο να συμφωνώ με τον Αντώνη Σαμαρά. «Πώς λέει στους ψηφοφόρους ελάτε να ψηφίσετε και στους βουλευτές να απέχουν;», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεύτερο… καρφί

Ακολούθησε ένα ακόμη χοντρό καρφί. «Η Αριστερά στα βουνά ξέρει να αγωνίζεται και όχι να κρύβεται», ήταν το «καρφί» του Στέφανου Κασσελάκη προς τον Παύλο Πολάκη. «Και αυτό θα κάνουμε γιατί υπάρχει μία σωστή μεριά της ιστορίας και εμείς με υπερηφάνεια θα υπερψηφίσουμε κάθε βήμα στην κοινωνική πρόοδο και ας δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει και το ίδιο στο κόμμα του. Το δήθεν προοδευτικό ΠΑΣΟΚ, να το δούμε και εκεί», συμπλήρωσε. «Η πολιτική συγκυρία των τελευταίων ημερών δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης σύρεται σε μέτρα μετά από δικές μας στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις υποστήριξε και τόνισε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης ”είναι too little, too late αν δεν είναι και κοροϊδία”», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Κασσελάκης μίλησε για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την αθλητική βία λέγοντας ότι «ακολούθησε η ΝΔ υιοθετώντας τις προτάσεις μας». Υπογράμμισε ότι είναι αδιανόητο να σκοτώνονται νέα παιδιά και αστυνομικοί πηγαίνοντας ακόμα και σε αγώνες βόλεϊ. Αναφέρθηκε στην πρόταση του κόμματός του για τη θέσπιση ανώτατης τιμής βρεφικού γάλακτος ενώ είπε ότι θα κινητοποιηθούμε για το στεγαστικό πρόβλημα. «Εθνικός στόχος η εξάλειψη της αστεγίας για μας ως κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά. «Η υπευθυνότητα είναι η πυξίδα μας και σε κοινωνικά και σε εθνικά θέματα» είπε ακόμα και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε υπεύθυνη αντιπολίτευση, η σύγχρονη πατριωτική αριστερά».

«Πελατεία για τα κολλέγια»

Ειδική αναφορά έκανε στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων: «Μηχανεύονται νομικές ακροβασίες για να προσπεράσουν την καραμπινάτη αντισυνταγματικότητα. Μας παραμυθιάζουν με το Χάρβαρντ, παρότι ξέρουν ότι στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τα μεγάλα ποιοτικά ιδιωτικά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που τους ενδιαφέρει, όπως έδειξε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, είναι η πελατεία για τα κολέγια των φίλων της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε αποφασίσει την ίδρυση Νομικής στην Πάτρα. Την ακύρωσαν επειδή δήθεν «είχαμε πολλές Νομικές». Τώρα – θα επιτρέψουν την ίδρυση πολλών ιδιωτικών Νομικών και στην Πάτρα και όπου θέλουν.

Η πραγματική τους επιδίωξη είναι να περικόψουν τα κονδύλια για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ήδη κάνουν συστηματικά. Θέλουν να λιγοστέψουν τους φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων, ιδίως των περιφερειακών, για να μπορούν ευκολότερα να περικόψουν κι άλλο τη χρηματοδότησή τους. Θα εκμεταλλευτούν δηλαδή την εκτόξευση της στεγαστικής δαπάνης και του κόστους ζωής κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του και αντί να κάνουν κάτι γι’ αυτό, θα παρουσιάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια-πρώην κολέγια, σαν ελκυστικότερη επιλογή. Σαν φτηνότερη λύση για τις οικογένειες που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές των παιδιών τους σε άλλη πόλη. Τόσο είναι το θράσος τους. Μέχρι τον τελικό στόχο, βέβαια, που θα είναι τα δίδακτρα και στα δημόσια πανεπιστήμια, δήθεν για να μπορούν να αναβαθμίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους».

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα στο δρόμο προς το Συνέδριο:

Α) Έχουμε έτοιμο κείμενο θέσεων για το συνέδριο στην ώρα του.

Β) Ετοιμάζουμε τη διακήρυξή μας για τις Ευρωεκλογές, που θα παρουσιάσουμε και θα εγκρίνουμε στο συνέδριο. Η Διακήρυξη θα επανεπιβεβαιώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η ηγέτιδα δύναμη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ως τέτοια θα ηγηθεί του αγώνα για την ενίσχυση των αριστερών δυνάμεων στις Ευρωεκλογές, αλλά και του αγώνα για τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα όλων των προοδευτικών δυνάμεων, Αριστεράς, Σοσιαλιστών και Πρασίνων.

Γ) Προχωράνε τα think tank μας. Βρισκόμαστε στο στάδιο της τελικής επιλογής και θα ανακοινωθεί άμεσα η σύνθεση και η έναρξη λειτουργίας τους.