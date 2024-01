Νταβός 2024 – ατζέντα: Ποια θέματα θα κυριαρχήσουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Γάζα, Ουκρανία, εμπόριο και Ερυθρά Θάλασσα, η γεωπολιτική αναμένεται να κυριαρχήσει στην ετήσια σύνοδο των παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών ελίτ που αρχίζει τη Δευτέρα στο Νταβός. Η σύνοδος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στις ελβετικές Άλπεις πραγματοποιείται φέτος «μέσα στο πιο περίπλοκο γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο που έχει υπάρξει εδώ και δεκαετίες» παραδέχθηκε αυτή την εβδομάδα ο Μπόργκε Μπρέντε, ο οποίος προεδρεύει του οργανισμού. «Ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται και υπάρχουν φόβοι για κλιμάκωση», προειδοποίησε. «Θα συγκεντρώσουμε τις προσωπικότητες-κλειδιά για να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια επιπλέον επιδείνωση της κατάστασης και να αντιμετωπίσουμε το μέλλον».

Πόλεμοι, κλιματική αλλαγή, διπλωματικές εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για το ζήτημα της Ταϊβάν, επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. «Η γεωπολιτική αυτή τη στιγμή είναι σαν να βλέπεις έναν καλλιτέχνη του τσίρκου να κάνει πιάτα να γυρίζουν πάνω σε μπαστούνια» λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κάρεν Χάρις, εταίρος και οικονομολόγος στην εταιρεία συμβούλων Bain & Company.

Dive into the 2024 Cybersecurity Outlook from the World Economic Forum, in partnership with Accenture. Uncover trends, key findings, and the impact of emerging technologies. https://t.co/sU8RQQBDwl #WEF24 #Security

— luigi fuiano (@sbrinzo78) January 12, 2024