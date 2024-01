Απήγαγαν πιλότο: Σοκ στην British Airways

Ένας πιλότος της British Airways φέρεται να απήχθη και να βασανίστηκε αφού έγινε στόχος επίθεσης έξω από ένα σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης μεταξύ πτήσεων στη Νότια Αφρική. Μια γυναίκα ζήτησε από τον άνδρα πιλότο να τη βοηθήσει να μεταφέρει τσάντες στο αυτοκίνητό της στο Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά όταν έφτασε στο όχημα, τον έβαλε μέσα με τη βία μια ομάδα ανδρών. Η British Airways εμποδίζει το προσωπικό να πηγαίνει σε περιοχές του Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά το ξενοδοχείο του πληρώματος στο Melrose Arch υποτίθεται ότι είναι το ασφαλέστερο μέρος της πόλης. Η εταιρεία δήλωσε: «Ένα μέλος του πληρώματος απήχθη έξω από το σούπερ μάρκετ Checkers Bluebird ακριβώς βόρεια του συγκροτήματος Melrose Arch».

Ο πιλότος, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, οδηγήθηκε σε μια απομακρυσμένη περιοχή της πόλης και «κακοποιήθηκε άσχημα», ανέφερε η Sun. Φέρεται να παρέδωσε στους κακοποιούς χιλιάδες λίρες και καθώς κρίθηκε ακατάλληλος να πετάξει το αεροπλάνο πίσω στο Λονδίνο, αντικαταστάθηκε στην πτήση. Μετά την «απαγωγή» δεν εργάζεται και έχει την υποστήριξη των συναδέλφων του. Μια πηγή δήλωσε στη Sun ότι η δοκιμασία ήταν «συγκλονιστική» και «σαν κάτι βγαλμένο από ταινίες».

Είπαν: «Υπέμεινε ώρες βασανιστηρίων και σωματικών επιθέσεων». «Τελείωσε μόνο όταν έμεινε άφραγκος. Είναι απλά χαρούμενος που είναι ζωντανός», σημείωσε η British Airways μιλώντας στην βρετανική εφημερίδα. Η εταιρεία δήλωσε στη Sun: «Υποστηρίζουμε τον συνάδελφό μας και τις τοπικές αρχές στην έρευνά τους».

British Airways pilot kidnapped and tortured as he went shopping on his own on a stopover between flightshttps://t.co/yDgKW17TbShttps://t.co/yDgKW17TbS

— The Sun (@TheSun) January 11, 2024