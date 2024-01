Κατάρ – κατάπαυση του πυρός Γάζα: Πρόταση της χώρας για το τέλος των εχθροπραξιών

Νέες προσπάθειες για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας γίνονται τις τελευταίες ώρες με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό «News 13» του Ισραήλ, το Κατάρ διατύπωσε μια πρόταση σύμφωνα με την οποία όλοι οι όμηροι θα απελευθερώνονταν τμηματικά, αλλά χωρίς χρονοτριβή, οι ηγέτες της Χαμάς θα εξορίζονταν στο εξωτερικό και οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού θα αποχωρούσαν από τη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, όπως επισήμανε δημοσιογράφος του σταθμού, επικαλούμενος πηγές προσκείμενες σε αξιωματούχους στη Ντόχα, η συγκεκριμένη πρόταση θα παρουσιαστεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο πολέμου στο Ισραήλ.

Λίγο μετά τη διαρροή των παραπάνω πληροφοριών, η αντιπροσωπεία των οικογενειών των ομήρων ξεκαθάρισε, σε αυστηρό τόνο, πως «το υπουργικό συμβούλιο πολέμου απαγορεύεται να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από την επιστροφή των απαχθέντων ζωντανών. Απαιτούμε να εγκρίνει οποιαδήποτε συμφωνία που θα οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωσή τους». Πέρα από το Κατάρ, προσπάθειες καταβάλει η Αίγυπτος. Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με όσα ανέφεραν δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας στο Reuters, ισραηλινή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε χθες την Αίγυπτο για να συζητήσει το ενδεχόμενο μιας μακράς εκεχειρίας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

