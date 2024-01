Μπλίνκεν – Νετανιάχου επεισόδιο: Ένταση στη συνάντηση

Πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορεία αναφέρουν πως η συνάντηση του Αντονι Μπλίνκεν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είχε αρκετή «ένταση». Ο Μπλίνκεν είναι χαρακτηριστικό πως δεν προχώρησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αλλά πραγματοποίησε μόνος του μία, ενώ την ίδια ώρα δεν έχει γίνει ακόμη η παραμικρή ανακοίνωση από πλευράς Ισραήλ, για τα όσα είπαν στη συνάντησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα ζητούσε από τον Νετενιάχου να υπάρξει μία επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα όπου θα εξετάσει την πιθανότητα δημιουργίας προσωρινών κτιρίων για τους κατοίκους της Γάζας που θα επιστρέψουν στη βόρεια πλευρά της περιοχής, με τον Νετανιάχου να απαντά πως «σε αυτό το στάδιο» δεν μπορεί να το επιτρέψει.

Ο Μπλίνκεν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αφού ξεκαθάρισε πως «οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα στο Ισραήλ και δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθεί μία «7η Οκτωβρίου», τόνισε πως παρά τις αντιρρήσεις του Νετανιάχου, η αντιπροσωπεία του ΟΗΕ θα κινηθεί προς την περιοχή μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και λυθούν ορισμένα βασικά προβλήματα όπως η πρόσβαση, οι υποδομές κ.α.

«Μόλις ξεπεραστούν ορισμένα βασικά εμπόδια, η αποστολή θα ξεκινήσει. Ημουν ξεκαθάρισα στις συναντήσεις (με Ισραηλινούς αξιωματούχους): Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να γυρίσουν στα σπίτια τους μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Δεν επιτρέπεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα. Οπως είπα στον πρωθυπουργό, οι ΗΠΑ αποκλείουν κάθε άλλη πρόταση που κρύβει την τοποθέτηση των Παλαιστίνιων εκτός Γάζας. Ο Νετανιάχου μας ενημέρωσε πως δεν είναι “μέρος της πολιτικής” τους». Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Μπλίνκεν είπε στον Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ «χάνουν την υπομονή τους» με την στάση του Ισραήλ. Στη συνέντευξη Τύπου ωστόσο σημείωσε πως οι ΗΠΑ θα είναι πάντα στο πλευρό του Ισραήλ.

Ο Μπλίνκεν παράλληλα, στις δηλώσεις του απέρριψε τον όρο «γενοκτονία», ενώ αναφέρθηκε και στις επισκέψεις του σε Ελλάδα, Τουρκία και Ιορδανία, όπου συζήτησε για την ανησυχία που επικρατεί για την κατάσταση στη Γάζα και την ανθρωπιστική βοήθεια.

