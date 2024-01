Επστάιν λίστα – Κλίντον: Οι διακοπές του πρώην προέδρου μετά το σκάνδαλο

Μπορεί το όνομά του να φιγουράρει σε ένα ακόμα ερωτικό σκάνδαλο, καθώς φαίνεται πως βρίσκεται στην περίφημη λίστα της ντροπής του παιδόφιλου-προαγωγού Τζέφρι Επστάιν, ωστόσο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα με τις τελευταίες αποκαλύψεις. Όπως φαίνεται ο ίδιος απολαμβάνει τις διακοπές του σε πολυτελές θέρετρο στο Μεξικό. Σύμφωνα με την New York Post ο Μπιλ Κλίντον «συνελήφθη» από το φωτογραφικό φακό των παπαράτσι να κάνει διακοπές μαζί με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και την σύζυγό του στο Four Seasons Resort στο Ταμαρίντο.

Ο φωτογραφικός φακός της NYP τον «έπιασε» χαλαρό, με εμπριμέ κοντομάνικο πουκάμισο και καπέλο panama, πάνω σε ένα αυτοκινητάκι του γκολφ. Σημειώνεται πάντως ότι στις εικόνες δεν διακρίνεται κάπου η σύζυγός του Χίλατι Κλίντον. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έμενε σε μια βίλα που ήταν προσβάσιμη μόνο με ιδιωτικό μονοπάτι και η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ φρόντισε να μην πλησιάσει κανείς από τους άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου σε αυτό το σημείο.

Bill Clinton spotted with Calif. Gov Gavin Newsom in Mexico during release of Epstein docs https://t.co/PlJjT9BGZJ pic.twitter.com/H6ent82Rlt

Τις προηγούμενες μέρες συγκλονιστικά στοιχεία σχετικά με ερωτικές κασέτες στις οποίες εμπλέκονται ο Μπιλ Κλίντον και ο πρίγκιπας Άντριου προκύπτουν από πρόσφατα δικαστικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν και αφορούν τον Τζέφρι Επστάιν, είχαν έρθει στη δημοσιότητα. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, στο φως της δημοσιότητας είχαν βρεθεί και εκατοντάδες σελίδες εγγράφων που αποκαλύφθηκαν από αγωγή που συνδέεται με τον κατηγορούμενο για σωματεμπορία Τζέφρι Επστάιν, με τη λίστα να περιλαμβάνει από διεθνείς ηγέτες μέχρι και διάσημους μάγους. Μεταξύ αυτών των περίπου 150 ως 180 ονομάτων, τα οποία έχουν προκύψει από γύρω στις χίλιες σελίδες δικαστικών εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη του Μανχάταν, περιλαμβάνονται αυτά των πρώην προέδρων Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά σε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά εκ μέρους τους.

Όπως έγινε γνωστό την Δευτέρα, σε κατάθεση που έδωσε η Σάρα Ράνσομ, θύμα του Επστάιν, τμήματα της οποίας συμπεριλήφθηκαν ως τεκμήρια σε ένα από τα αρχεία που αποσφραγίστηκαν τη Δευτέρα, κατέθεσε ότι ένας φίλος της «είχε σεξουαλική επαφή με τον Κλίντον, τον πρίγκιπα Άντριου και τον Ρίτσαρντ Μπράνσον». Κατέθεσε ενόρκως ότι οι συναντήσεις αυτές είχαν βιντεοσκοπηθεί από τον Επστάιν και ότι η ίδια είχε δει αργότερα τις ερωτικές κασέτες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Independent, τόσο ο κ. Κλίντον όσο και ο πρίγκιπας Άντριου έχουν αρνηθεί σθεναρά οποιαδήποτε εμπλοκή τους. Η Μάξγουελ, που σήμερα βρίσκεται σε ομοσπονδιακή φυλακή για σεξουαλική διακίνηση, μηνύθηκε το 2015 αφού χαρακτήρισε την κ. Τζιούφρε «ψεύτρα» για τους ισχυρισμούς της ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως ανήλικη. Η αγωγή διευθετήθηκε μεν το 2017, ωστόσο τα έγγραφα παραμένουν, έως τώρα, σφραγισμένα.

BREAKING: Court documents allege sex tapes taken of Prince Andrew, Bill Clinton and Sir Richard Branson by Jeffrey Epstein.

Sky’s US Correspondent @marthakelner has the latest.

