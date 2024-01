Μαϊάμι εξωγήινοι: Χαμός στο διαδίκτυο – Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας

Η αστυνομία του Μαϊάμι στις ΗΠΑ αναγκάστηκε να προβεί σε επίσημη δήλωση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε εξωγήινη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού την Πρωτοχρονιά, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με μια υποτιθέμενη εξωγήινη φιγούρα. Το βίντεο, που μοιράστηκαν ευρέως διάφοροι συνωμοσιολόγοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι μια σιλουέτα ύψους 3 μέτρων που περπατούσε κοντά σε περιπολικά ήταν από άλλον πλανήτη, ενώ ένας χρήστης ισχυρίστηκε ότι μια «λαμπερή φιγούρα» περπατούσε μέσα στον καπνό κατά τη διάρκεια της χαοτικής σκηνής.

Αυτό συνέβη αφού περίπου 50 έφηβοι προκάλεσαν πανικό έξω από το Bayside Marketplace, πυροδοτώντας δυνατά πυροτεχνήματα, αναφέρει η Daily Mail, ενώ κάθε διαθέσιμο περιπολικό της πόλης κλήθηκε στην περιοχή. Το Σαββατοκύριακο ο αξιωματικός της αστυνομίας του Μαϊάμι, Rafael Horta, έβαλε τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας με ένα εν μέρει αληθινό και εν μέρει ειρωνικό μήνυμα: «Υπάρχει τώρα ένα βίντεο που κυκλοφορεί με εξωγήινους ύψους 3 μέτρων. Στην πραγματικότητα είναι απλά ένα άτομο που περπατάει με μια σκιά».

«Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι στο Bayside Marketplace, προς το παρόν», είπε με μια δόση χιούμορ. Μόλις τελείωσε την ομιλία του, ένα καρτούν εμφανίστηκε πάνω από τον δεξιό του ώμο, σε ένδειξη αστεϊσμού. Τα πλάνα δείχνουν πολλά περιπολικά να έχουν παραταχθεί έξω από το εμπορικό κέντρο το βράδυ της Δευτέρας. Σε ένα απόσπασμα, φαίνεται κάτι που μοιάζει με μια μεγάλη γκρίζα φιγούρα να περπατάει κοντά σε μια είσοδο, διασπείροντας φήμες ανάμεσα στους θεωρητικούς της συνωμοσίας.

JUST IN: Miami police have responded after theories spread online that 10-foot-tall aliens were spotted on New Year’s Day which prompted a massive police response.

In one video frame from New Years, a tall figure appears to be walking around. The Miami police say this was… pic.twitter.com/tWVB6gzQ2Q

