Ιράν μαστίγωμα 33χρονης: Χτύπησαν 74 φορές γυναίκα

Οι Αρχές του Ιράν μαστίγωσαν 74 φορές την 33χρονη Ρόγια Χεσμάτι για «παραβίαση των δημοσίων ηθών» και της επέβαλαν πρόστιμο επειδή αρνήθηκε να φορέσει χιτζάμπ ενώ περπατούσε στους δρόμους της Τεχεράνης. Η Roya Heshmati, 33 ετών, μαστιγώθηκε και αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο, αφού «ενθάρρυνε την ανεκτικότητα» περπατώντας δημόσια χωρίς να καλύπτει το κεφάλι της. Γράφοντας στην κλειδωμένη πλέον σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χεσμάτι εξήγησε πώς ξυλοκοπήθηκε ανελέητα στην πλάτη, τα πόδια και τους γλουτούς της σε ένα δωμάτιο που παρομοίασε με μεσαιωνικό θάλαμο βασανιστηρίων, αλλά εξακολουθούσε να αρνείται να φορέσει χιτζάμπ ακόμα και στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Το μαστίγωμα είχε τελειώσει. Βγήκαμε από το δωμάτιο. Δεν τους άφησα να πιστέψουν ότι ένιωσα πόνο… Πήγαμε στον δικαστή που ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση της ποινής. Η γυναίκα αξιωματικός περπατούσε πίσω μου και πρόσεχε να μην αφήσει τη μαντήλα μου να πέσει από το κεφάλι μου.

My respects to you Roya Heshmati! God give you more strength to stand up for the cause!

‘An Iranian woman Roya Heshmati was lashed 74 times for refusing to wear the hijab.

