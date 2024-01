Τζόρνταν Χέντερσον: Σκέφτεται την πρόωρη αποχώρηση του από την Αλ Ετιφάκ

Το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από τη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα από την Αλ Ετιφάκ με 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, (όπου η ομάδα βρίσκεται στην 8η θέση στην saudi pro league) όπου αγωνίζεται με τον Μούσα Ντεμπελέ αλλά και τον προπονητή και πρώην παίκτης της Λίβερπουλ Στίβεν Τζέραν, φέρεται πως έχει στα πλάνα του ο Τζόρνταν Χέντερσον, παρά το γεγονός πως αυτό θα του κοστίσει ακριβά, με τα σενάρια να τον θέλουν να έχει ήδη αυτοπροταθεί σε αρκετές ομάδες.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με όσα αναφέρει το talkSport, είναι και οι δύο ομάδες που δίνουν μάχη τη φετινή σεζόν για την κατάκτηση της φετινής Bundesliga. Ο λόγος για τις Μπάγερν Μονάχου και Μπάγερ Λεβερκούζεν, χωρίς κάποια από τις δύο να έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της για το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Θυμίζουμε ότι, η Μπάγερν βρίσκεται στην αναζήτηση ενός ποδοσφαιριστή για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής μετά από την αποχώρηση του Ράιαν Χράβενμπερχ από την ομάδα για λογαριασμό της Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Χέντερσον το περασμένο καλοκαίρι αποχώρησε από τη Λίβερπουλ έπειτα από μία 12ετια στην ομάδα με τους “reds” μάλιστα να βάζουν στα ταμεία τους από την πώλησή του ένα ποσό κοντά στα 14.000.000 ευρώ.

