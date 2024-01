Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο: Το Icon of the Seas κάνει το δοκιμαστικό ταξίδι του

Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Icon of the Seas έφτασε στο Πουέρτο Ρίκο καθώς ετοιμάζεται να δεχθεί τους πρώτους του επιβάτες. Οι ντόπιοι και οι τουρίστες στο Ponce του Πουέρτο Ρίκο, μπόρεσαν να δουν το κρουαζιερόπλοιο αναψυχής μήκους 1.198 ποδιών, 250.800 τόνων, που ονομάστηκε Icon Of The Seas, καθώς έκανε ένα διάλειμμα στο λιμάνι ως μέρος του δοκιμαστικού ταξιδιού του, απαραίτητο για αποκτήσει την πιστοποίησή του, αναφέρει η Daily Mail. Το σκάφος 20 καταστρωμάτων, πέντε φορές μεγαλύτερο από τον άτυχο Τιτανικό, υψώθηκε πάνω από την πόλη στη νότια ακτή του νησιού της Καραϊβικής. Το τεράστιο πλοίο, το οποίο κόστισε στην εταιρεία κρουαζιέρας Royal Caribbean 2 δισεκατομμύρια δολάρια, διαθέτει αίθουσα φαγητού, έξι πισίνες και το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο από οποιοδήποτε κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο.

Το εναρκτήριο ταξίδι του για πελάτες που πληρώνουν θα είναι έξω από το Μαϊάμι της Φλόριντα, στις 27 Ιανουαρίου για μια βόλτα επτά νυχτών στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένης μιας στάσης στο «Perfect Day at CocoCay», το ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean στις Μπαχάμες.

Οι τιμές

Οι τιμές για το φετινό πρόγραμμα μιας κρουαζιέρας επτά διανυκτερεύσεων στην Καραϊβική ξεκινούν από περίπου 1.392 ευρώ, αλλά μέχρι στιγμής έχουν κρατηθεί και πληρωθεί σχεδόν όλες οι καμπίνες, με εκείνες που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες να κοστίζουν μεταξύ 4.641 και 6.962 ευρώ. Ορισμένα δωμάτια είναι ακόμη πιο ακριβά. Η σουίτα Ultimate Family Townhouse εκτείνεται σε τρία καταστρώματα. Ενώ οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να ανέβουν τις σκάλες για να διασχίσουν την τεράστια σουίτα, όταν κατεβαίνουν έχουν επίσης την επιλογή μιας τσουλήθρας, η οποία ξεχύνεται στο πάτωμα του σαλονιού.

Το Ultimate Family Townhouse μπορεί να φιλοξενήσει οκτώ άτομα και έχει το δικό του χώρο ηλιοθεραπείας και διάφορα μπαλκόνια. Οι επτά διανυκτερεύσεις κοστίζουν 81.210 ευρώ. Το κρουαζιερόπλοιο, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε στο ναυπηγείο Meyer Turku στη Φινλανδική ακτή της Βαλτικής, χρειάστηκε χρόνια για να συναρμολογηθεί. Οι περισσότερες από τις αίθουσες είναι αρθρωτές κατασκευές, που κατασκευάστηκαν αλλού στη Φινλανδία και στη συνέχεια ανυψώθηκαν στη θέση τους.

Η πιο τολμηρή ανύψωση ήρθε όταν το Aquadome – ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος θόλος στη θάλασσα, με σχεδόν 700 γυάλινες πλάκες και βάρος 365 τόνους – σηκώθηκε από την αποβάθρα και αφέθηκε στο πλοίο σαν ιπτάμενος δίσκος, με το βάρος του ομοιόμορφα κατανεμημένο με τη βοήθεια υπολογιστών που συνδέονται σε κάθε καλώδιο.