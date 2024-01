Τσιμπούρι τσίμπησε το πέος ιερέα: Μια φρικτή περιπέτεια

Ενας ιερέας στην Τσεχία έκοψε το ίδιο του το πέος με μαχαίρι, όταν ένα τσιμπούρι τον τσίμπησε στα γεννητικά όργανα και τον μόλυνε με μία ασθένεια που πιθανώς του προκάλεσε ψύχωση και ψευδαισθήσεις. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι ντόπιοι κατάλαβαν για πρώτη φορά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά αφού ο ανώνυμος κληρικός δεν εμφανίστηκε σε μια λειτουργία της ενορίας του, όπως πληροφορεί η New York Post. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη, πιθανότατα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας», δήλωσε στα τοπικά μέσα ο δήμαρχος του Τσεσκομπουντέγιοβιτς, στη Νότια Βοημία, όπου συνέβη το ανησυχητικό περιστατικό. Οι διασώστες έσπασαν την πόρτα του σπιτιού του ιερέα, βρίσκοντάς τον να κείτεται αναίσθητος μέσα σε μια λίμνη αίματος, με το πέος του κομμένο. Στη συνέχεια, ο ιερωμένος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα τοπικού νοσοκομείου, όπου οι γιατροί ανακάλυψαν ότι υπέστη και άλλα τραύματα στα γεννητικά του όργανα.

Οι γιατροί ανακάλυψαν πως ο ιερέας είχε υποστεί βλάβη και στο κεντρικό νευρικό του σύστημα, που φαινόταν να έχει προκληθεί από ιό. Ο εφημέριος της επισκοπής, Ντέιβιντ Χένζλ, ισχυρίστηκε πως οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο άντρας έπασχε από ένα είδος εγκεφαλίτιδας που ονομάζεται TBE, η οποία μεταδίδεται μέσω των τσιμπημάτων τσιμπουριών. Σε προχωρημένα στάδια, αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην προσωπικότητα, ακόμη και έντονη ψύχωση, όπως πιστεύεται ότι συνέβη με τον ιερέα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, η Τσεχική Δημοκρατία είναι μια από τις χώρες με την υψηλότερη επίπτωση ΤΒΕ στην Ευρώπη, καταγράφοντας από 500 έως 1.000 περιπτώσεις ετησίως.

