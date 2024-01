Τρόμος σε πτήση: Αποκολλήθηκε παράθυρο αεροπλάνου στον αέρα

Μια πτήση της Alaska Airlines από το Πόρτλαντ του Όρεγκον με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνια, χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση το βράδυ της Παρασκευής, αφού ένα τμήμα του αεροπλάνου αποκολλήθηκε ενώ ήταν στον αέρα. Η πτήση 1282 της Alaska Airlines αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πόρτλαντ στις 4:52 μ.μ. σύμφωνα με τον δημόσιο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο Πόρτλαντ και προσγειώθηκε με ασφάλεια λίγο πριν τις 5:30 μ.μ.

Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι ένα από τα πάνελ των παραθύρων έχει αποκολληθεί. Το αεροσκάφος έφτασε περίπου τα 16.000 πόδια περίπου έξι λεπτά μετά την απογείωση πριν ξεκινήσει την κάθοδό του, σύμφωνα με την FlightAware. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 174 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος. Σε δήλωση της στο CBS News, η Alaska Airlines είπε ότι στην πτήση Νο. 1282 «υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το απόγευμα λίγο μετά την αναχώρηση» και «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Πόρτλαντ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

According to this Reddit post, #ASA1282 from PDX to ONT tonight lost a window and unoccupied seat and experienced a rapid decompression after takeoff. The plane landed back at PDX safely. #avgeeks @AirlineFlyer @flightradar24 pic.twitter.com/RO3prc7oXd

