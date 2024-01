Πάνος Καλίδης: «Εάν δεν κάνεις θρησκευτικό γάμο, για μένα δεν είσαι παντρεμένος»

Στη ρεπόρτερ Σοφία Μανουσακίδου της εκπομπής Breakfast@Star μίλησε ο Πάνος Καλίδης, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του στο «I’m a Celebrity… Get me out of here» του ΣΚΑΪ και τα σχόλια που δέχθηκε για αυτό, καθώς και για το επόμενο βήμα στη σχέση με τη σύντροφό του, Λεάννα Μάρκογλου. Εκεί ο τραγουδιστής πέταξε το… γάντι στον Ανδρέα Μικρούτσικο με αφορμή την λεκτική κόντρα που είχαν στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα για το Survivor 2024 με τον παρουσιαστή να αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Να το ανανεώσουν, όχι να το ξεκουράσουν. Ανακυκλώνουν το ίδιο υλικό. Ρωτάμε τον Πάνο γιατί δεν είναι. Γιατί ήταν σε προηγούμενο! Όχι άλλο Πάνο θα πω εγώ, για το καλό του», τον τραγουδιστή να διαφωνεί μαζί του σημειώνοντας πως μία εταιρεία casting μπορεί να θέλει να αξιοποιήσει συγκεκριμένες ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, γι’ αυτό και κάλεσε ίδια άτομα σε πολλούς κύκλους και τον Ανδρέα Μικρούτσικο να οργίζεται: «Είσαι απόλυτα λάθος. Δηλαδή ενδιαφέρουσες προσωπικότητες είναι μόνο όσες έχουμε δει στο Survivor; Αν είναι δυνατόν. Δύο χρόνια είναι το ίδιο και το ίδιο, βλέπεις το παιχνίδι να πέφτει».

«Έμεινα δύο μήνες»

«Πήγα για λίγο και τελικά έμεινα δύο μήνες. Δεν περίμενα να κρατήσει τόσο πολύ και να είναι τόσο δύσκολο», ανέφερε αρχικά ο Πάνος Καλίδης με την δημοσιογράφο να του θυμίζει πως ο Αντρέας Μικρούτσικος είπε ότι «Δεν βλέπεται». Εκεί είναι που απάντησε δηκτικά κι εκείνος: «Η μόνη κρίση του Αντρέα που μπορώ να εμπιστευτώ είναι η κρίση ηλικίας. Είναι λίγο καυστικός. Καθένας έχει την κρίση του, είναι σαν να βγαίνω εγώ στην πίστα και να κρίνω εκπομπές και να σχολιάζω τηλεοπτικά πρόσωπα. Έχει καταντήσει η τηλεόραση οι μισοί να ασχολούνται με τους άλλους μισούς, αντί να λένε γεγονότα και ειδήσεις που αφορούν τον κόσμο».

Σε αυτό το σημείο συνέχισε για τις χαμηλές μετρήσεις τηλεθέασης του παιχνιδιού που βρισκόταν. «Το ότι δεν έκανε νούμερα το Celebrity θεωρώ ότι ήταν αδικία. Δεν ξέρω αν δεν άρεσαν τα πρόσωπα. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι δεν φάνηκε η δυσκολία των αγωνισμάτων, γι’ αυτό ίσως ο κόσμος το είδε ως κάτι υποδεέστερο από το Survivor», ανέφερε ο τραγουδιστής για το reality του ΣΚΑΪ, ενώ συμπλήρωσε για την συμμετοχή του στο Survivor προ τριετίας: «Δεν μετάνιωσα. Όλα αυτά είναι εμπειρίες που τις έζησα υπό κάποιες συνθήκες. Το 2021 υπήρχαν παντού μάσκες και τα μαγαζιά ήταν κλειστά. Όταν σου γίνεται πρόταση να πας κάπου με αντάλλαγμα ένα σεβαστό χρηματικό ποσό, φυσικά και το σκέφτεσαι. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος με την καριέρα μου, και στην ηλικία που ήμουν, να πάω να σπάσω τα κόκαλά μου στον Άγιο Δομίνικο».

Το θέμα του γάμου

Κλείνοντας αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια σχέση του (18 χρόνια) με την Λεάννα Μάρκογλου, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, και ετοιμάζονται να παντρευτούν. «Η πρόταση γάμου ήταν μία έκπληξη πριν φύγω για το Celebrity, ένα δαχτυλίδι που έπρεπε να πάρω εδώ και πολλά χρόνια. Εάν δεν κάνεις θρησκευτικό γάμο, να πας στην εκκλησία και να σε ευλογήσει ο παπάς, για μένα δεν είσαι παντρεμένος. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει τη σχέση μας ένας θρησκευτικός γάμος. Γενικά είμαι παραδοσιακός άνθρωπος, στο χωριό μου στη Νέα Σεβάστεια Δράμας οι γάμοι γίνονται παραδοσιακά και ποντιακά, αν και ο δικός μας νομίζω ότι δεν θα γίνει έτσι. Ιδανικά θα ήθελα να είναι ρομαντικά σε κάποιο εκκλησάκι, με πέντε φίλους και τις οικογένειές τους». Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε δημιουργική φάση, καθώς όπως δήλωσε ετοιμάζει νέο τραγούδι και βίντεο κλιπ που θα κυκλοφορήσουν μέσα στον μήνα.