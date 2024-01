Σύγκρουση τρένων Ινδονησία: Τρεις νεκροί και 28 τραυματίες ο απολογισμός

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στο κύριο νησί της Ιάβας της Ινδονησίας το πρωί της Παρασκευής, με αποτέλεσμα πολλά βαγόνια να ανατραπούν και να μεταμορφωθούν σε άμορφες μάζες σιδερικών και να σκοτωθούν τουλάχιστον τρία άτομα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Το δυστύχημα συνέβη περίπου 500 μέτρα από τον σιδηροδρομικό σταθμό Cicalengka στην πόλη Bandung της Δυτικής Ιάβας, δήλωσε ο Αγιέπ Χανάπι, εκπρόσωπος των εθνικών σιδηροδρόμων της Ινδονησίας, της PT Kereta Api Indonesia.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το τρένο εξπρές Turangga, που μετέφερε 287 επιβάτες ταξίδευε από τη Σουραμπάγια , την πρωτεύουσα της επαρχίας Ανατολικής Ιάβας, όταν έπεσε σε προαστιακό τρένο, που κατευθυνόταν προς το Πανταλαράνγκ από τον σταθμό Cicalengka με 191 επιβάτες περίπου στις 6:30 π.μ. «Όλοι οι επιβάτες των δύο τρένων που συγκρούστηκαν έχουν εκκενωθεί με ασφάλεια», είπε ο Χανάπι, προσθέτοντας ότι 28 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο με ελαφρούς έως σοβαρούς τραυματισμούς.

