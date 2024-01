Ρεάλ Μαδρίτης: Η βασίλισσα δίνει ένα χρονικό διάστημα στον Εμπαπέ

Έφτασε ο Γενάρης, η χειμερινή μεταγραφική περίοδος ξεκίνησε, και ξανάρχισε το σίριαλ γύρω από το μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ. Στο συμβόλαιο του παίκτη υπάρχει ειδικός όρος που του επιτρέπει να αποχωρήσει ως ελεύθερος και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι η ομάδα που μοιάζει το φαβορί για την απόκτησή του.

Η βασίλισσα δεν είναι διατεθειμένη να περιμένει για πάντα τον Εμπαπέ, γι’ αυτό και σύμφωνα με την Equipe έχουν ζητήσει από τον ποδοσφαιριστή να τους δώσει τη τελική του απάντηση μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, θέλει σαν τρελός τον Γάλλο, γι’ αυτό άλλωστε και αποφάσισε να ενδιαφερθεί και πάλι για την απόκτησή του παρά το φίασκο του 2022. Ωστόσο, εάν ο Γάλλος δεν συμφωνήσει, έχει και plan b το οποίο ακούει στο όνομα του Έρλινγκ Χάλαντ, γι’ αυτό και του έβαλε deadline.

Πάντως, ο Εμπαπέ σε πρόσφατες δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν έχει πάρει ακόμα την απόφασή του αναφορικά με το μέλλον του αλλά ό,τι κι αν γίνει είναι καλυμμένος τόσο αυτός, όσο και η ίδια η Παρί. Να σημειωθεί ότι στο κυνήγι για τον Εμπαπέ βρίσκεται και η Λίβερπουλ.

