Φωτιά σε αεροπλάνο – Ιαπωνία: Συναγερμός για 367 επιβάτες

Στις φλόγες τυλίχθηκε αεροσκάφος της Japan Airlines κατά την προσγείωσή του στο διάδρομο του αεροδρομίου Χανέντα του Τόκιο το βράδυ της Τρίτης τοπική ώρα. Βίντεο στο ιαπωνικό κρατικό δίκτυο NHK δείχνει φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα του αεροσκάφους και από κάτω. Όπως φαίνεται από τις εικόνες, στις φλόγες τυλίχθηκε και ο διάδρομος προσγείωσης.

Tο Ιαπωνικό δίκτυο επικαλούμενο τις Αρχές ανέφερε ότι το αεροσκάφος συγκρούστηκε με αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής μετά την προσγείωσή του στο Χανέντα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Chitose του Χοκάιντο και μετέφερε περίπου 367 επιβάτες σύμφωνα με εκπρόσωπο της Japan Airlines. Βίντεο ιαπωνικών ΜΜΕ δείχνουν πυροσβέστες να μάχονται με τη φωτιά, ενώ κάποιοι από τους επιβάτες βγαίνουν από τις εξόδους κινδύνου του αεροπλάνου. «Ένα αεροπλάνο εξερράγη μπροστά στα μάτια μου», έγραψε αυτόπτης μάρτυς στην πλατφόρμα X, όπου ανέβασε και βίντεο. Σύμφωνα με το NHK η πτήση JAL 516 προερχόταν από το Χοκάιντο της Ιαπωνίας.

BREAKING: Japan Airlines aircraft collided with coast guard plane causing fire. Passengers spotted escaping from burning plane

BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny

— BNO News (@BNONews) January 2, 2024