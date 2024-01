Πρόεδρος Χάρβαρντ παραίτηση: Αποχωρεί μετά τις κατηγορίες η Κλοντίν Γκέι

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Κλοντίν Γκέι, παραιτήθηκε, αφού αντιμετώπισε κατηγορίες και επικρίσεις για τα σχόλιά της σχετικά με τον αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη. Οπως αναφέρουν ξένα ΜΜΕ, η Κλοντίν Γκέι αντιμετώπιζε αυξανόμενες πιέσεις να παραιτηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Άλαν Γκάρμπερ, κοσμήτορας και επικεφαλής του ακαδημαϊκού προσωπικού του Χάρβαρντ, θα εκτελεί χρέη προσωρινού προέδρου του πανεπιστημίου, ενώ τα Μέλη του Κολλεγίου Χάρβαρντ θα αναζητούν μόνιμο αντικαταστάτη.

«Με βαριά καρδιά, αλλά με βαθιά αγάπη για το Χάρβαρντ, γράφω για να μοιραστώ ότι θα αποχωρήσω από τη θέση του προέδρου», ανέφερε η Γκέι σε δήλωσή της. «Δεν είναι μια απόφαση στην οποία κατέληξα εύκολα. Πράγματι, ήταν εξαιρετικά δύσκολη, διότι ανυπομονούσα να συνεργαστώ με τόσους πολλούς από εσάς για να προωθήσουμε τη δέσμευση για ακαδημαϊκή αριστεία που έχει ωθήσει αυτό το σπουδαίο πανεπιστήμιο μέσα στους αιώνες. Όμως, μετά από διαβούλευση με τα μέλη της Εταιρείας, κατέστη σαφές ότι είναι προς το συμφέρον του Χάρβαρντ να παραιτηθώ, ώστε η κοινότητά μας να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή τη στιγμή της εξαιρετικής πρόκλησης με επίκεντρο το ίδρυμα και όχι κάποιο άτομο», τόνισε η πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ.

🚨🚨🚨

TWO DOWN. @Harvard knows that this long overdue forced resignation of the antisemitic plagiarist president is just the beginning of what will be the greatest scandal of any college or university in history.https://t.co/ZJLxrHw1Zd

— Elise Stefanik (@EliseStefanik) January 2, 2024