Τζόκοβιτς κινέζικα: Ο Σέρβος προκάλεσε ξανά γέλιο σε συνέντευξη Τύπου

Με τρελά κέφια εντός και εκτός κορτ ξεκίνησε η χρονιά για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης είναι στην Αυστραλία για τους αγώνες της Εθνικής του ομάδα στο United Cup και την έχει ήδη οδηγήσει στα προημιτελικά. Ο Νόλε που μιλάει 11 γλώσσες, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε μαζί με την Όλγα Ντανίλοβιτς, άκουσε από Κινέζα δημοσιογράφο να του ζητά να πει κάτι στη γλώσσα της.

Ο Σέρβος επέλεξε ευχές για τη νέα χρονιά: «Καλή χρονιά! Πώς είσαι; Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, σας αγαπώ. Κίνα, καλή μου φίλη!». Οι ευχές και ο τρόπος που μίλησε προκάλεσε γέλιο σε όλους στην αίθουσα Τύπου και φυσικά στον ίδιο τον παίκτη ενώ η συμπαίκτριά του Όλγα Ντανίλοβιτς τον κοίταξε με έκπληξη. Ο Τζόκοβιτς είναι το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του Australian Open που αρχίζει σε λίγες ημέρες στη Μελβούρνη.

Novak Wishing Chinese fans a Happy New Year 2024 in Chinese. (look at Olga and Viktor's reaction😂 )

"Happy New Year! How are you, thank you for your support, I love you, China, my good friend!"🇷🇸🇨🇳❤️

“新年快乐! 你好吗,谢谢你们的支持,我爱你,中国,我的好朋友!” pic.twitter.com/7KRKXe9Lz3

— pete_shaw🐊🐌👬 (@petexiao1) December 31, 2023