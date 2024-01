Τζέσι Λίνγκαρντ: Στο στόχαστρο της Έβερτον ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χωρίς ομάδα βρίσκεται ο Τζέσι Λίνγκαρντ μετά από την αποχώρησή του από την Νότιγχαμ Φόρεστ το περασμένο καλοκαίρι παρά το γεγονός πως προπονήθηκε για μεγάλο διάστημα στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ.

Πλέον, ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει επιστρέψει στην Αγγλία για προπονήσεις, με δημοσίευμα του talkSport να αναφέρει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδα της Premier League.

EXCLUSIVE: Jesse Lingard could be handed Premier League return this January

Ο λόγος για την Έβερτον, η οποία είναι ακριβώς πάνω από τη ζωνη του υποβιβασμού, έχει 10 βαθμούς τιμωρία εξαιτίας παραβίασης των κανόνων βιωσιμότητας και κερδοφορίας της Premier League, και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενεργή στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Θυμίζουμε ότι, ο Λίνγκαρντ προέρχεται από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από όπου και αποχώρησε οριστικά το καλοκαίρι του 2022 ως ελεύθερος έπειτα από 232 συμμετοχές με 35 γκολ και 21 ασίστ στο ενεργητικό του.

BREAKING: Everton are considering handing Jesse Lingard a Premier League lifeline. The relegation-threatened Toffees could offer Lingard a short-term deal until the end of the season pic.twitter.com/mizUtiPhFi

— Akinkunmi Dolapo Sporting Director🌟 (@sportingdirecto) January 2, 2024