Τσέλσι: Το καλοκαίρι θα δώσει τα πάντα για να τον αποκτήσει

Το κόλπο γκρόσο με την απόκτηση του Βίκτορ Όσιμεν θέλει να κάνει το ερχόμενο καλοκαίρι η Τσέλσι και σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ρούντι Γκαλέτι οι μπλε καταστρώνουν τα πλάνα τους για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν το deal.

Ο Όσιμεν αποτελεί τον πρώτο στόχο της Τσέλσι για την ενίσχυση της επίθεσης για το πρωτάθλημα της Premier League, όχι όμως για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά για το ερχόμενο καλοκαίρι παρά το γεγονός πως ο παίκτης υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Τα δεδομένα του deal ανάμεσα στη Νάπολι και τον Νιγηριανό άσο προβλέπουν ρήτρα αποχώρησής του ύψους 130.000.000 ευρώ ποσό που είναι πρόθυμη να καταβάλει η Τσέλσι σε περίπτωση που προχωρήσει στις απαραίτητες πωλήσεις.

Chelsea could try to agree a pre-contract for the summer for Victor Osimhen.

Θυμίζουμε ότι, για τον Όσιμεν είχε φτάσει στα γραφεία της ιταλικής ομάδας πρόταση ύψους 200.000.000 ευρώ το περασμένο καλοκαίρι από την Αλ Αχλί, η οποία και απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από τον πρόεδρο των Ιταλών, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Πάντως, πρόσφατο δημοσίευμα ήθελε τους ανθρώπους της Τσέλσι να σχεδιάζουν να κινηθούν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για τον φορ αποκάλυψη της Χιρόνα, Αρτέμ Ντόβμπικ.

🚨📈 #Osimhen, always #Chelsea's top target for the next season, as already told weeks ago.

📌 No chances for his potential move in January, but – despite his renewal – summer 2024 represents an opportunity to leave #Napoli.

🗣️ #CFC are taking concrete steps towards the 🇳🇬 ST.

