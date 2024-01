Γουέιν Ρούνεϊ: Μόλις 2 μήνες έκατσε στον πάγκο της Μπέρμιγχαμ

H επιστροφή του Γουέιν Ρούνεϊ στα πάτρια εδάφη, μετά από τη διετή παρουσία του στο τιμόνι της Ντέρμπι (2020-22) στέφθηκε από παταγώδη αποτυχία. Και αυτό γιατί η παρουσία του στον πάγκο της Μπέρμιγχαμ κράτησε μόλις δύο μήνες, με τον άλλοτε Άγγλο διεθνή στράικερ να παίρνει το χρίσμα τον περασμένο Οκτώβριο αλλά τους μπλε να φέρνουν σωρεία αρνητικών αποτελέσματων και τη διοίκηση του συλλόγου να παίρνει την απόφαση για το χωρισμό μεταξύ των δύο πλευρών.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως στα 15 ματς που βρέθηκε στον πάγκο της, ο Ρούνεϊ είχε απολογισμό 2 νίκες-4 ισοπαλίες-9 ήττες, με το 0-3 εκτός έδρας από την Λιντς την Πρωτοχρονιά στο Championship (2η κατηγορία του Αγγλικού πρωταθλήματος) να είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και να τον οδηγεί στην πόρτα της εξόδου.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος προπονητής διαδέχτηκε τον Τζον Γιούστας όταν η Μπέρμιγχαμ ήταν στην 5η θέση της βαθμολογίας και βρισκόταν σε τροχιά ανόδου, με τα τραγικά αποτελέσματα που κουβαλάει το τελευταίο δίμηνο να την έχουν καταβαραθρώσει, ούσα πλέον στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης συγκεκριμένα στην 20η μεταξύ 24 ομάδων, έχοντας 7 νίκες, 7 ήττες και 12 ήττες με την τελευταία νίκη να είναι στις 13/12/2023 κόντρα στην Κάρντιφ με σκορ 1-0.

🚨🔵 Birmingham City have now fired Wayne Rooney with immediate effect, decision confirmed.

Rooney failed to win 13 of 15 games in charge.

“Unfortunately, Wayne’s time with us did not go as planned and we have decided to move in a different direction”, club statement confirms. pic.twitter.com/NahBgU1Yi5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024