Πρύτανης ανέβαζε πορνό με τη σύζυγό του: Σάλος στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ που είχε προκαλέσει σάλο όταν πλήρωσε 5.000 δολάρια για να φέρει μια πορνοστάρ να μιλήσει σε φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη, απολύθηκε την Τετάρτη (27/12) – αφού αποκαλύφθηκε ότι βιντεοσκοπεί τις ερωτικές του περιπτύξεις με τη σύζυγό του και τις δημοσιεύει στο διαδίκτυο. Το Συμβούλιο των Πανεπιστημίων του Ουισκόνσιν αποφάσισε ομόφωνα να απολύσει τον επί σειρά ετών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λα Κρος, Τζο Γκόου, επικαλούμενο την «απεχθή» συμπεριφορά του.

«Τις τελευταίες ημέρες, μάθαμε για μία συγκεκριμένη συμπεριφορά του Δρ. Γκόου που έχει προκαλέσει σημαντική βλάβη στη φήμη του πανεπιστημίου. Οι ενέργειές του ήταν αποκρουστικές» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ιδρύματος, Τζέι Ρόθμαν.

The longtime chancellor of the University of Wisconsin-La Crosse has been fired from his position after his porn career with his wife came to light. https://t.co/O7Xpm4NnIo — NBC News (@NBCNews) December 29, 2023

“Sexy Happy Couple”

Ο Γκόου – ο δεύτερος μακροβιότερος πρύτανης του Λα Κρος – εμφανίζεται σε διάφορα βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο με τη σύζυγό του, Κάρμεν Γουίλσον, χρησιμοποιώντας το “Sexy Happy Couple” ως το όνομα του δημόσιου λογαριασμού τους. Οι ταινίες, στις οποίες μερικές φορές εμφανίζονται γνωστοί αστέρες του πορνό, έχουν ανέβει σε ιστότοπους όπως το OnlyFans και το Pornhub. Ως μόνιμο μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που έχει υπηρετήσει από τη θέση του Πρύτανη από το 2007, ο Γκόου θα τεθεί σε διοικητική άδεια μετ’ αποδοχών. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου είπε ότι υπέβαλε καταγγελία το βράδυ της Τετάρτης στην προσωρινή Πρύτανη Μπέτσι Μόργκαν ζητώντας να επανεξεταστεί το καθεστώς του Γκόου ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ.

Τι ισχυρίστηκε ο 63χρονος

Μια δικηγορική εταιρεία έχει προσληφθεί «για να αναλάβει μια πλήρη έρευνα του θέματος», ανέφερε ο Τζέι Ρόθμαν. Ο 63χρονος Πρύτανης από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι παρόλο που το πρόσωπό του εμφανιζόταν στα βίντεο, δεν αποκάλυψε ποτέ οποιεσδήποτε διασυνδέσεις με την έγκριτη πανεπιστημιακή του θέση. «Δεν λέγεται τίποτα για το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν. Δεν λέγεται τίποτα για τον Πρύτανη (στα βίντεο)», είπε ο Γκόου στη Milwaukee Journal Sentinel μετά την απόλυσή του. Επισήμανε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν σχολικοί πόροι για τη δημιουργία του περιεχομένου, το οποίο διερευνά τη συναινετική σεξουαλικότητα των ενηλίκων και εμπίπτει στο δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου σύμφωνα με την Πρώτη Τροποποίηση.

The university boss fired for posting porn videos with his wife says he may file a First Amendment lawsuit. “Some people go off on a trip and play golf. We go off on a trip to LA, Las Vegas or Phoenix and shoot our show,” Joe Gow said.https://t.co/92MKIfVRDH — The Daily Beast (@thedailybeast) December 29, 2023

🚨NEW: University of Wisconsin chancellor, Joe Gow was fired after it was revealed he creates his own adult content with his wife and shares it online. 68 year-old Gow and his wife, Carmen Wilson, have a cooking channel where they have porn stars as guests and tell viewers to… pic.twitter.com/LxXzXAFGzv — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) December 28, 2023

Και… “Sexy Healthy Cooking”

Ο Γκόου ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν ήρθε κανένα μέλος του Πανεπιστημίου σε επαφή μαζί του πριν από τη απόφαση της Τετάρτης και αναρωτήθηκε εάν το διοικητικό συμβούλιο έχει προχωρήσει τη δέουσα διαδικασία. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Γκόου και η σύζυγός του κυκλοφόρησαν ένα κανάλι μαγειρικής στο YouTube με το όνομα “Sexy Healthy Cooking” στο οποίο προσκαλούν αστέρες ταινιών για ενήλικες να μαγειρέψουν γεύματα vegan.

Σε ένα από τα βίντεο τους εμφανίζεται η πορνοστάρ Νίνα Χάρτλεϊ, η οποία έβαλε τον Γκόου σε μπελάδες το 2018, αφού της πλήρωσε 5.000 δολάρια από τα ταμεία του Πανεπιστημίου Λα Κορς για να δώσει μια ομιλία 90 λεπτών κατά την οποία διαβεβαίωσε τους φοιτητές ότι «είναι φυσιολογικό να τους αρέσει το πορνό». Μετά από έντονες αντιδράσεις, ο Γκόου ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε να αποζημιώσει το σχολείο από τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.