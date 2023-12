Ιπτάμενο ταξί στην Κίνα: Σε βίντεο η πρώτη πτήση επιβάτη

Το πρώτο ιπτάμενο ταξί στην Κίνα είναι γεγονός. Μια νέα εποχή στις συγκοινωνίες της Κίνας ξεκινά πλέον καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη «κούρσα» ιπτάμενου ταξί. Μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε τη 17η Οκτωβρίου για το πρώτο αυτόνομο, ιπτάμενο ταξί, έφθασε η ώρα και για την παρθενική «κούρσα»! Εγκαινίασε το πρώτο ιπτάμενο ταξί, το οποίο σε α’ φάση θα αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι και 90 χιλιόμετρα / ώρα.

Η πρώτη δοκιμαστική πτήση με επιβάτες στο εσωτερικό του ήταν επιτυχής για το ιπτάμενο ταξί που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να κινείται.

“Flying taxi” is coming: A passenger-carrying UAV system made by Chinese drone company Ehang has conducted a commercial flight demonstration in Guangzhou. #flight #demo #UAV #taxi #flying #Ehang #commercial pic.twitter.com/AgKKA6xbDY

— China Xinhua News (@XHNews) December 28, 2023