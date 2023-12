Ίσκο: Με τόσα λεφτά… πάει παντού

Νέο συμβόλαιο με την Μπέτις, στο πρωτάθλημα της Laliga, μέχρι το καλοκαίρι του 2027 υπέγραψε ο Ίσκο, μόλις λίγους μήνες μετά από την ένταξή του στο ρόστερ της ομάδας. Η ισπανική ομάδα έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένη από την προσφορά του παίκτη μέχρι στιγμής στη σεζόν γι’ αυτό και πήρε την απόφαση να μην περιμένει μέχρι το τέλος της περιόδου αλλά να “δέσει” άμεσα τον ποδοσφαιριστή.

Πάντως στη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει και μία όχι και τόσο απαγορευτική για τους περισσότερους συλλόγους ρήτρα. Συγκεκριμένα, στο συμβόλαιο του Ίσκο υπάρχει ρήτρα αποχώρησης ύψους 20.000.000 ευρώ για τον παίκτη ο οποίος πριν από μία 10ετια κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης ένα ποσό κοντά στα 30.000.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως μετά τη Ρεάλ ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στη Σεβίλλη όπου και αποχωρήσε τον Δεκέμβριο του 2022 ενώ πριν από την ένταξή του στη Μπέτις έμεινε για ένα εξάμηνο χωρίς ομάδα. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο παίκτης έχει καταγράψει ήδη 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 3 γκολ και 4 ασίστ στο ενεργητικό του.

