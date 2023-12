Παρτίζαν – Βίρτους: Χιλιάδες λούτρινα κουκλάκια

Χθες (28/12) λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης της Παρτίζαν με τη Βίρτους Μπολόνια για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, οι φίλοι της ομάδας των ασπρόμαυρων του Βελιγραδίου προχώρησαν σε μία πολύ όμορφη κίνηση για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της σερβικής ομάδας λίγο πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο χιλιάδες λούτρινα κουκλάκια. Όπως είναι λογικό χρειάστηκε κάποια ώρα για να καθαρίσει ο αγωνιστικός χώρος από τα αρκουδάκια που γέμισαν το παρκέ για να ξεκινήσει το ματς. Πρόκειται για μία κίνηση που γίνεται για φιλανθρωπικούς λόγους και συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια και στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

IT’S RAINING TOYS IN THE ŠTARK ARENA 😍👏

A very special @PartizanBC anthem edition with the fans donating toys to charity 💯#EveryGameMatters pic.twitter.com/VuiT8K4NTX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 28, 2023