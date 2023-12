Ντόναλντ Τραμπ – «Μόνος στο σπίτι 2»: Με παρακαλούσαν να παίξω στην ταινία

Μια δική του εκδοχή για την εμφάνισή του στην ταινία «Home Alone 2» έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που πιστεύει μάλιστα ότι η επιτυχία της ταινίας οφείλεται… στον ίδιο. Ο Τραμπ είχε εμφανιστεί στη συνέχεια της πολύ επιτυχημένης ταινίας σε ένα πλάνο ελάχιστων δευτερολέπτων, όπου δίνει οδηγίες στον μικρό Κέβιν, τον Μακόλεϊ Κάλκιν. Οι αναφορές του Τραμπ έγιναν σε απάντηση δήλωσης του σκηνοθέτη της ταινίας Κρις Κολόμπους ότι ο Τραμπ «άσκησε μπούλινγκ» για να παίξει στην ταινία. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια διαφορετική εκδοχή και τη μοιράστηκε με ακολούθους του στο Truth Social.

«Νοίκιασαν το ξενοδοχείο Plaza στη Νέα Υόρκη, το οποίο μου ανήκε τότε. Ήμουν πολύ απασχολημένος και δεν ήθελα να το κάνω. Ήταν πολύ καλοί, αλλά πάνω απ’ όλα επίμονοι. Συμφώνησα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία! Αυτή η μικρή εμφάνιση απογειώθηκε σαν πύραυλος και η ταινία είχε μεγάλη επιτυχία -και εξακολουθεί να έχει- ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο κόσμος μου τηλεφωνεί κάθε φορά που προβάλλεται», έγραψε.

