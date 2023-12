Λίβερπουλ: Ο Κλοπ εντυπωσιάζεται από τον Έντο

Στην απόκτηση του Γουατάρου Έντο από την Στουτγκάρδη αντί ενός ποσού κοντά στα 20.000.000 ευρώ προχώρησε η Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι σε μία μεταγραφή που, αν μη τι άλλο, σχολιάστηκε ιδιαίτερα. Ο 30χρονος Ιάπωνας μέσος μπορεί να μην βρισκόταν στις βασικές επιλογές της λίστας του Γιούργκεν Κλοπ αλλά ήδη έχει καταφέρει να κάνει τους πάντες να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την περίπτωσή του.

Μέσα σ’ αυτούς βρίσκεται και ο Γερμανός τεχνικός κάτι που δείχνουν και οι συνολικά 24 συμμετοχές του παίκτη σε όλες τις διοργανώσεις. Θυμίζουμε ότι ο Έντο αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή του Κλοπ για τη μεσαία γραμμή και τον ακολούθησε λίγες μέρες αργότερα αυτή του Ράιαν Χράβενμπερχ από την Μπάγερν Μονάχου.

Liverpool were 100% convinced of Wataru Endo going to be an important player this season… and also a bargain signing.

Told Klopp made the difference as he approved Endo — considered ‘perfect, serious player’ and ‘top professional for cheap price’.

Fee: €18m https://t.co/eJNnKMqozk pic.twitter.com/atz0jvKcBR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023