Βρετανία κακοκαιρία Γκέριτ: Σε απόγνωση οι ταξιδιώτες

Το απόλυτο χάος μέσα στο εορταστικό κλίμα των ημερών έφερε στη Βρετανία η καταιγίδα Γκέριτ με δρομολόγια αεροπλάνων, τρένων και πλοίων να ακυρώνονται λόγω του πυκνού χιονιού, των ισχυρών βροχοπτώσεων και των ανέμων. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρα έχει εκδώσει εννέα προειδοποιήσεις για φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Λόγω των πλημμυρών στη κύρια γραμμή West Coast σταμάτησε η λειτουργία των τρένων επηρεάζοντας τις συνδέσεις ανάμεσα στο Εδιμβούργο και το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και τη Γλασκόβη και το Μπέρμνινχαμ. Τα τρένα East Midlands Railway επίσης δεν θα πραγματοποιήσουν κανένα δρομολόγιο ενώ λάθος στη σηματοδότηση διέκοψε τα δρομολόγια ανάμεσα στο Λούτον και το Λονδίνο.

Planning to drive to Edinburgh but am stranded in Cupar. Both roads from my parents’ are flooded at the river. Some houses flooded. Grim. #StormGerrit #Fife #Flood pic.twitter.com/ymubY6iSwR

— James Matheson (@jj_matheson) December 27, 2023