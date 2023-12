Νew York Times αγωγή: Πόλεμος γιγάντων για την τεχνητή νοημοσύνη

Πόλεμος γιγάντων για την τεχνητή νοημοσύνη και την παρουσία στην καθημερινότητά μας ξέσπασε ανάμεσα σε μία από τις πιο γνωστές εφημερίδες, τους Νew York Times, και τις εταιρείες τεχνολογίας OpenAI και τη Microsoft που βρίσκονται πίσω από αυτή την νέα τεχνολογία. Οι New York Times κατέθεσαν μήνυση κατά τη OpenAI και της Microsoft για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς όπως ισχυρίζονται οι δύο εταιρείες δημιούργησαν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους «αντιγράφοντας και χρησιμοποιώντας» εκατομμύρια άρθρα της και τώρα «ανταγωνίζονται άμεσα» το περιεχόμενό της κερδίζοντας από αυτό.

Όπως περιγράφεται στη μήνυση, οι Times ισχυρίζονται ότι τα γλωσσικά μοντέλα της OpenAI και της Microsoft, τα οποία τροφοδοτούν τα δύο προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT και Copilot, «μπορούν να παράγουν αποτελέσματα που απαγγέλλουν αυτολεξεί το περιεχόμενο των Times». Συνακόλουθα, αυτό «υπονομεύει και βλάπτει» τη σχέση των Times με τους αναγνώστες ενώ παράλληλα τους στερεί «έσοδα από συνδρομές, άδειες, διαφημίσεις και θυγατρικές εταιρείες». Η καταγγελία υποστηρίζει επίσης ότι αυτά τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης «απειλούν την υψηλής ποιότητας δημοσιογραφία» πλήττοντας την ικανότητα των ειδησεογραφικών πρακτορείων να προστατεύουν και να αξιοποιούν το περιεχόμενο τους προς όφελός τους.

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί και με τις δύο εταιρείες επί μήνες για να «διασφαλίσει ότι έλαβε δίκαιη αξία για τη χρήση του περιεχομένου της», χωρίς αποτέλεσμα. Οι ΝΥΤ μηνύουν και τις δύο εταιρείες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και ζητά να θεωρηθούν υπεύθυνες για «δισεκατομμύρια δολάρια σε νόμιμες και πραγματικές αποζημιώσεις». Ζητούν επίσης από το δικαστήριο να εμποδίσει την OpenAI και τη Microsoft να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους χρησιμοποιώντας το περιεχόμενό της, καθώς και να αφαιρέσει το έργο των Times από τις βάσεις δεδομένων των εταιρειών.

Πρόσφατα ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Τζέρεμι Γουάιτ περιέγραψε πως έλαβε mail από υποψήφιο διδακτορικού στο πανεπιστήμιο της Ιντιάνα το οποίο του δόθηκε μέσω του ChatGPT. Η πρόσβαση αφορούσε την προσωπική και επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο του ίδιου όσο και άλλων τριάντα υπαλλήλων της εφημερίδας, αποδεικνύοντας πόσο εύκολο είναι να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

The New York Times is suing Microsoft & Open AI for copyright infringement & using the newspaper’s intellectual property to train large language models. Jefferies Tech Analyst Brent Thill joins @SaraEisen & @ScottWapnerCNBC to react to the news. $NYT $MSFT pic.twitter.com/joZc0AQsm7

— Squawk on the Street (@SquawkStreet) December 27, 2023