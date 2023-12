Ελέφαντες Ταϊλάνδη: Τα γιγάντια ζώα ντυμένα Άγιοι Βασίληδες μοίραζαν δώρα

Στην Ταϊλάνδη, περίπου 2.000 μαθητές δημοτικού υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό πέντε ελέφαντες οι οποίοι ήταν ντυμένοι σαν τον Άγιο Βασίλη. Σκόρπισαν χαμόγελα στα παιδιά, μοιράζοντας δώρα όπως κούκλες, παιχνίδια και μπαλόνια ενώ έκαναν και μια παράσταση χορού. Οι ελέφαντες που πρόσφεραν στα παιδιά να αγγίξουν τις μύτες τους, έτυχαν θερμής υποδοχής από τους 2.000 μαθητές του σχολείου Jirasart Witthaya School στην Ayutthaya, πολλοί από τους οποίους τραγουδούσαν και χόρευαν.

A school in Thailand had unexpected Christmas visitors – five elephants dressed as Santa Claus pic.twitter.com/pud3ml64YC

— Reuters (@Reuters) December 22, 2023