Λουίς Σουάρες: Στην Ίντερ Μαϊάμι ο Ουρουγουανός, ξανασμίγει με τον Μέσι

Στην Ίντερ Μαϊάμι θα αγωνίζεται τον επόμενο χρόνο ο Λουίς Σουάρες.

Αυτό σημαίνει πως ο 36χρονος πολύπειρος επιθετικός θα ξανασμίξει με τους παλιούς του συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι και Ζόρντι Άλμπα.

Ο Ουρουγουανός στράικερ μέχρι τώρα έπαιζε στην Βραζιλία για λογαριασμό της Γκρέμιο, με την οποία μέτρησε 17 τέρματα και 11 ασίστ.

Το deal με την ίντερ Μαιάμι προβλέπει την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης για επιπλέον έναν χρόνο.

Σουάρες και Μέσι ξανά μαζί λοιπόν, με τους κολλητούς να καλούνται να θυμίσουν στο αμερικάνικο κοινό γιατί την εξαετία 2014-2020 αποτέλεσαν ένα από τα καλύτερα δίδυμα επιθετικών, σαρώνοντας όλους τους εγχώριους και διεθνείς τίτλους.

