Χριστούγεννα – Μαράια Κάρεϊ: Με σούπερ μίνι αγκαλιά με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο

Η βασίλισσα των Χριστουγέννων, Μαράια Κάρεϊ, είπε να φέρει λίγη χριστουγεννιάτικη χαρά στον Λευκό Οίκο. Η διάσημη τραγουδίστρια ταξίδεψε πρόσφατα στην Ουάσινγκτον και επισκέφθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις στον Λευκό Οίκο. «Την περασμένη εβδομάδα είχα την χαρά να συναντήσω τον πρόεδρο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Χάρις στον Λευκό Οίκο για να εγκαινιάσουμε την περίοδο των γιορτών» έγραψε η 54χρονη τραγουδίστρια του «All I Want For Christmas Is You» στη λεζάντα ενός καρουζέλ από το αξέχαστο ταξίδι της στο οποίο συνοδευόταν από τα δίδυμα παιδιά της Μόροκαν και Μονρόε.

«Όσο ήμασταν εκεί, είδαμε όλη τη γιορτινή διακόσμηση και σκορπίσαμε λίγη χαρά» πρόσθεσε. Για την προεδρική επίσκεψη, η Μαράια Κάρεϊ φόρεσε ένα λαμπερό μαύρο μίνι φόρεμα και ένα ασορτί σακάκι, τα οποία στις άκρες έφεραν ροζ λεπτομέρεια και συνδυάζονταν άψογα με τις ροζ πλατφόρμες της. Η τραγουδίστρια και τα παιδιά της πόζαραν για φωτογραφίες στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου του Οβάλ Γραφείου, όπου είχαν μια συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν.

Χώρισε η Μαράια Κάρεϊ – Εκείνος θέλει παιδιά, εκείνη όχι

Η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον έρχεται μετά τα δημοσιεύματα πως η Μαράια Κάρεϊ χώρισε με τον εδώ και πολλά χρόνια σύντροφό της, Μπράιαν Τανάκα. Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Page Six, η διαφορά ηλικίας των 14 ετών έπαιξε ρόλο στο χωρισμό του ζευγαριού, καθώς ο 40χρονος Τανάκα βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο της ζωής του. «Θέλει να κάνει οικογένεια. Δεν είναι στην ίδια φάση» είπε η πηγή προσθέτοντας: «Θέλει να αρχίσει τη δική του ζωή».