Ράπερ φώναξε στη σκηνή κοπέλα που του πέταξε παγάκια και διέταξε τον ξυλοδαρμό της – «Ορμήξτε της»

Αίσθηση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η κίνηση του ράπερ Blueface να φωνάξει στη σκηνή μια κοπέλα, η οποία του είχε πετάξει παγάκια, πριν τελικά να δώσει εντολή στην ομάδα ασφαλείας του να την ξυλοκοπήσει. Στο βίντεο από το επεισόδιο που συνέβη το Σαββατοκύριακο στο Λος Άντζελες, φαίνεται ο ράπερ αρχικά να φωνάζει σε μια κοπέλα «μου πετάς διάφορα; Έλα εδώ πάνω». Όταν η κοπέλα αρνήθηκε ότι ήταν εκείνη που πέταξε τα παγάκια ο ράπερ επέμεινε: «Αλήθεια; Δεν πέταξες τίποτα; Είσαι η μοναδική με ποτήρι με παγάκια». «Έλα πάνω, μη φοβάσαι» συνέχισε ο ράπερ βοηθώντας την κοπέλα να ανέβει στη σκηνή. Όταν αυτό συνέβη, ο ράπερ γύρισε προς την ομάδα ασφαλείας του και τους είπε σπρώχνοντας την κοπέλα: «Ξέρετε τι να κάνετε, ορμήξτε της». Τα επόμενα δευτερόλεπτα είναι σοκαριστικά, καθώς η ομάδα του ράπερ αλλά και η αρραβωνιαστικιά του χτυπάνε με κλωτσιές και γροθιές την κοπέλα.

Rapper Blueface invites a woman on stage only for her to get jumped.pic.twitter.com/xTGXGRO0Kj

— X Lounge (@xlovnge) December 19, 2023