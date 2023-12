Η ανταλλαγή δώρων Ερντογάν – Όρμπαν: Του χάρισε ένα ηλεκτρικό όχημα και εκείνος ένα άλογο!

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν χάρισε τη Δευτέρα (18/12) στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ένα άλογο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Τούρκου ηγέτη στη Βουδαπέστη και την υπογραφή 16 συμφωνιών.

Ο Ερντογάν είχε πρώτα χαρίσει ένα τουρκικής κατασκευής ηλεκτρικό όχημα στον Όρμπαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών. Στη συνέχεια, ο Όρμπαν περιέγραψε την ανταλλαγή αλόγου με αυτοκίνητο ως «την καλύτερη συμφωνία που έχει κάνει ποτέ».

The best deal I’ve ever made! For one horse power, I got 435. Welcome to #Hungary President @RTErdogan ! 🇭🇺🇹🇷 pic.twitter.com/RVmEgHROGn

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2023