Ρεάλ Μαδρίτης: Το “όχι” της βασίλισσας στον Βαράν

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι ιθύνοντες της Ρεάλ Μαδρίτης καθώς ρήξη χιαστού υπέστη ο Νταβίντ Αλάμπα στον αγώνα κόντρα στην Βιγιαρεάλ και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, αφήνοντας ουσιαστικά χωρίς λύσεις τον Κάρλο Αντσελότι.

Πλέον, οι Μαδριλένοι εξετάζουν τις επιλογές τους, με τον Κάρλο Αντσελότι, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου να εξετάζει το ενδεχόμενο να μετατοπίσει τον Ορελιέν Τσουαμενί στο κέντρο της άμυνας. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, αφού το συμβόλαιο του Βαράν λήγει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι βασίλισσα προτάθηκε και η περίπτωση του Ραφαέλ Βαράν ο οποίος φέρεται πως έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το Μάντσεστερ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η Ρεάλ απέρριψε αμέσως την περίπτωση του Γάλλου στόπερ καθώς έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε μία λύση χωρίς κόστος, με τον Βαράν σίγουρα να μην είναι τέτοια καθώς η Γιουνάιτεντ αξιώνει για την περίπτωσή του ένα ποσό κοντά στα 30.000.000 ευρώ. Θυμίζουμε πως ο Βαράν αγωνίστηκε για μία 10ετια στην ομάδα και αποχώρησε το καλοκαίρι του 2021 με προορισμό το Μάντσεστερ με ένα ποσό κοντά στα 40.000.000 ευρώ, έχοντας καταγράψει συνολικά με τη Ρεάλ 360 συμμετοχές με 17 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 Real Madrid are NOT considering a transfer of Raphael Varane. @ellarguero #rmalive pic.twitter.com/tES9TjoxKn

— Madrid Zone (@theMadridZone) December 18, 2023