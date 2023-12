Χαμάς όμηροι: Βίντεο με κρατούμενους που ζητούν την απελευθέρωσή τους

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ της Χαμάς δημοσίευσαν πλάνα τριών Ισραηλινών κρατουμένων, οι οποίοι λένε ότι ήταν ιδρυτές του ισραηλινού στρατού και ζητούν την απελευθέρωσή τους το συντομότερο δυνατό. Συνάντηση κορυφής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Ισραήλ πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα (18/12), στην Βαρσοβία. Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα συναντώνται στην πρωτεύουσα της Πολωνίας με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι για να συζητήσουν πιθανή νέα συμφωνία για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Την είδηση μετέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters και αναδημοσιεύθηκε σε αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φάνηκε να επιβεβαιώνει το Σάββατο ότι διεξάγονται νέες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς. Μια πηγή με γνώση του θέματος τόνισε ότι ο Μπαρνέα συνάντησε τον αλ Θάνι σε μια ευρωπαϊκή χώρα αργά την Παρασκευή. Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet, επικαλούμενος πηγή, τόνισε ότι οι συνομιλίες θα είναι «μακρές, περίπλοκες και πιο δύσκολες από ό,τι οι προηγούμενες».

Το Κατάρ ήταν ο βασικός μεσολαβητής στην πρώτη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς. Σε αυτή 81 Ισραηλινοί, 23 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές. Πιστεύεται ότι 129 όμηροι παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας. Τα πτώματα οκτώ ομήρων έχουν επίσης περισυλλεγεί και τρεις όμηροι σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον ισραηλινό στρατό.

Hamas released a propaganda video showing 3 of the Israeli hostages — they have been groomed with Muslim-style beards for the video and appear slender.

One of the men has been recognized as Chaim Perry, who is 80 years old. Chaim is a peace activist who used to volunteer driving… pic.twitter.com/LzBEMBDOKv

