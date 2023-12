Προεκλογική εκστρατεία μέσω τεχνητής νοημοσύνης: Ο πολιτικός βρίσκεται στη φυλακή

Η τεχνητή νοημοσύνη επέτρεψε στον πρώην πρωθυπουργό του Πακιστάν Ιμράν Χαν να κάνει προεκλογική εκστρατεία παρότι ο ίδιος είναι εδώ και μήνες στη φυλακή. Ένας κλώνος της φωνής του ηγέτη της αντιπολίτευσης εκφώνησε μια παθιασμένη ομιλία εκ μέρους του, αναφέρει το AFP. Το κόμμα του Χαν, το PTI, χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να φτιάξει ένα τετράλεπτο μήνυμα από τον 71χρονο πρώην αστέρα του κρίκετ που θα μιλούσε σε μια «εικονική συγκέντρωση» η οποία φιλοξενήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκέντρωση έγινε μάλιστα παρά τις διακοπές στο Διαδίκτυο που, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης NetBlocks, ήταν παρόμοιες με προηγούμενες προσπάθειες λογοκρισίας του Χαν.

Το PTI δήλωσε ότι ο Χαν έστειλε ένα σύντομο κείμενο μέσω των δικηγόρων που προσαρμόστηκε στο ύφος του. Το κείμενο μετατράπηκε σε ήχο χάρη σε εργαλείο εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργεί έναν κλώνο της φωνής ενός ανθρώπου από υπάρχοντα δείγματα ομιλίας. Ο Χαν είναι φυλακισμένος από τον περασμένο Αύγουστο και δικάζεται για διαρροή απόρρητων εγγράφων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες έχουν κατασκευαστεί για να μην συμμετάσχει στις γενικές εκλογές του Φεβρουαρίου. Για την ιστορία, την εικονική εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 4,5 εκατ. άνθρωποι.

Founding Chairman Imran Khan’s speech in AI voice. Can’t stop praising Dr Asma for staying up 36 hours to get this done in time, Nausheen for translations and Intazar Bhai for getting notes from the Legend Imran Khan! #PTIVirtualJalsa pic.twitter.com/9CoDVT4sXb

— Jibran Ilyas (@agentjay2009) December 17, 2023