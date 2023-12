NBA: Ο Έντουαρντς έδωσε 92.000 στην πρώην του για έκτρωση

Ο Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ομάδα του NBA, κατηγορείται πως πίεσε την πρώην κοπέλα του να κάνει έκτρωση, προσφέροντάς της 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, η Πέιτζ Τζόρνταε, μοντέλο που διατηρεί σελίδα στο OnlyFans και ήταν σε σχέση με τον 22χρονο γκαρντ δημοσίευσε μηνύματά της με τον άσο των Τίμπεργουλβς, στα οποία η ίδια του εκμυστηρεύεται την εγκυμοσύνη της. Ο Αμερικανός εμφανίζεται να μην επιθυμεί να κάνει παιδί και την συμβουλεύει να διακόψει την κύηση.

Εκείνη με τη σειρά της αναφερόμενη σε παλιότερη έκτρωση, λέει ότι είναι κάτι το οποίο έχει μετανιώσει και δεν θα το έκανε ξανά. Ο NBAer στη συνέχεια των μηνυμάτων παρουσιάζεται να προσφέρει χρηματική βοήθεια. Σε επόμενο στόρι της το μοντέλο ανήρτησε στιγμιότυπο από την μεταφορά χρημάτων, ύψους 92.000 χιλιάδων ευρώ στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Damn Anthony Edwards knocked up an IG model and she exposed him pic.twitter.com/Nvid0FrNMW

