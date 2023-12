Τομ Λιόκερ Λούτον: Καρδιακή ανακοπή υπέστη ο αρχηγός που κατέρρευσε στον αγώνα

Σε ανακοπή καρδιας οφείλεται η κατάρρευση του Τομ Λόκιερ την ώρα του αγώνα της Premier League ανάμεσα στη Λούτον και στη Μπόρνμουθ.Ο 28χρονος Ουαλός αμυντικός που είναι αρχηγός της Λούτον έπεσε στο έδαφος στο 60′ του αγώνα έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Αμέσως μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια και από εκεί στο νοσοκομείο όπου έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και είναι πλέον σε σταθερή κατάσταση. Φυσικά το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά στο 65′. Ο προπονητής της Λούτον δακρυσμένος χειροκροτούσε τον κόσμο και των δύο ομάδων που φώναζε ρυθμικά το όνομα του παίκτη.

Luton manager going round the stadium clapping the Luton and Bournemouth fans to thank them for their support after Luton player Tom Lockyer collapsed on the pitch, forcing the game to be abandoned.

A touching moment, fingers crossed the lad is ok! 🙏❤️pic.twitter.com/N84BtKkX9i

