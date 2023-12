Βιλλερμπάν – Παναθηναϊκός: “Για μας είναι μια πολύ σημαντική νίκη γιατί πιστεύω ότι η Βιλλερμπάν έχει καλό ρόστερ”

Χθες (14/12) η Βιλλερμπάν υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό για την 14η αγωνιστική της EuroLeague στο LDLC Arena της Λυών. Το τριφύλλι ύστερα από 3 ήττες που είχε στην διοργάνωση, κέρδισε μέσα στην Γαλλία, κάνοντας 7 νίκες σε 14 αγώνες και φτάνοντας στην 10η θέση, πάνω από την Εφές και κάτω από την Βαλένθια. Από την άλλη η γαλλική ομάδα βρίσκεται στην 17η θέση πάνω από την Άλμπα Βερολίνου και κάτω από το Μιλάνο, έχοντας 2 νίκες και 12 ήττες.

Η Βιλλερμπάν εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ στην εκκίνηση και πήρε το προβάδισμα (8-6 στο 4′), με τον Ζοφρί Λοβέρν να κάνει σπουδαία πράγματα στις δύο ρακέτες. Σταδιακά όμως, αποδείχθηκε πως ήταν απελπιστικά μόνος απέναντι σε μια ομάδα, που είχε πολλές επιθετικές απειλές. Ο Κώστας Σλούκας έκανε την αρχή (σε δημιουργία και εκτέλεση), πριν αναλάβουν δράση ο Κέντρικ Ναν με τον Μάριους Γκριγκόνις για το +10 (23-33 στο 12′) του Παναθηναϊκού AKTOR, το οποίο λίγο αργότερα έγινε +16 (25-41 στο 16′). Το μεγαλύτερο προσόν του τριφυλλιού ήταν πλέον το περιφερειακό σουτ (7/10 ως εκείνο το σημείο), με τον Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό να παλεύει σχεδόν μόνος στη γαλλική επίθεση. Η δική του δράση και τα λάθη του Παναθηναϊκού AKTOR βοήθησαν τη Βιλερμπάν να περιορίσει τη ζημιά στην ανάπαυλα (36-45), δίχως όμως αυτό να σημαίνει πως η ομάδα του Εργκίν Ατάμαν είχε χάσει τον έλεγχο.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, οι πράσινοι χαλάρωσαν στην άμυνα, κάτι που επηρέασε ανάλογα την απόδοση στην επίθεση. Ο Κώστας Σλούκας με τον Κέντρικ Ναν έκαναν μεν τη δουλειά τους, όσο όμως η ομαδική λειτουργία δεν ήταν η δέουσα, τόσο πίστευε η Βιλλερμπάν πως μπορεί να αυξήσει την πίεση στην πλευρά της ελληνικής ομάδας. Κι από την στιγμή που ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό συνέχισε να είναι αξιόπιστος, οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να μειώσουν τη διαφορά στο -4 (60-64) με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.

Η Βιλλερμπάν να πιέζει όλο και περισσότερο για την ανατροπή, ενόσω ο Εργκίν Ατάμαν σήκωνε από το βάθος του πάγκου τον Κώστα Αντετοκούνμπο ώστε να βρει λύση στην άμυνα. Η ουσία βέβαια ήταν πως το ελληνικό προβάδισμα έκανε φτερά μέχρι τα μισά της τέταρτης περιόδου (69-69 στο 35′), διαμορφώνοντας εκ των πραγμάτων νέα συνθήκη στην αναμέτρηση. Δύο μεγάλα σουτ του Μάριους Γκριγκόνις και δύο μπλοκ του Κώστα Αντετοκούνμπο έκαναν όμως τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος βρέθηκε εκ νέου στο +9 (76-85) με ενάμιση λεπτό για το τέλος, δίχως να ξανακοιτάξει πίσω.

Ο Κώστας Σλούκας επανήλθε στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού AKTOR και φρόντισε από νωρίς να δείξει πως νιώθει καλά. Ήδη από την πρώτη περίοδο είχε 8 πόντους και 3 ασίστ, αριθμοί που κατέστησαν σαφές πως ήταν εφικτό να πετύχει το πρώτο νταμπλ νταμπλ για φέτος στην EuroLeague. Όπως κι έγινε. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR τα κατάφερε στο 28ο λεπτό, για να τελειώσει την αναμέτρηση με 18 πόντους (με 1/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 7/8 βολές), 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 34’20” συμμετοχής. Παρεμπιπτόντως, οι 12 ασίστ που έδωσε (με τελευταία αυτή στον Μάριους Γκριγκόνις στα 22.9”) αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον αριστερόχειρα γκαρντ στην EuroLeague.

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Ατάμαν δήλωσε ότι:

“Για μας είναι μια πολύ σημαντική νίκη γιατί πιστεύω ότι η Βιλερμπάν έχει καλό ρόστερ. Μπορεί να έχασε τέσσερα – πέντε, αλλά ο Τζανμάρκο Ποτσέκο είναι έμπειρος προπονητής και ιδιαίτερα επιτυχημένος σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Είδα πόσο άλλαξε το παιχνίδι τους, πόσο το βελτίωσε. Μέχρι το τελευταίο λεπτό, ο αγώνας ήταν κλειστός. Μπορώ να πω ότι στην αρχή η άμυνά μας δεν ήταν τόσο καλή στην πρώτη περίοδο, αλλά από εκεί κι έπειτα αρχίσαμε να παίζουμε πιο επιθετικά στην άμυνα και να κυκλοφορούμε καλά την μπάλα, να παίζουμε καλά στην επίθεση με τον Κώστα Σλούκα ιδιαιτέρως, που είχε 18 πόντους και 12 ασίστ.

Το μοναδικό ψεγάδι μας ήταν οι χαμένες βολές. Στο τέλος πήραμε μεγάλη βοήθεια από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Ξαναβρήκαμε την επιθετικότητά μας στην άμυνα. Έτσι, πήραμε τη νίκη, που θεωρώ πολύ σημαντική για μας. Δεν θα είναι εύκολο για οποιαδήποτε ομάδα να έρθει εδώ και να κερδίσει τη Βιλερμπάν”.

Ερυθρός Αστέρας – Άλμπα Βερολίνου (85-71)

Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτιζάν (85-93)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (95-86)

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια (81-91)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν (88-73)

Φενερμπαχτσέ – Μονακό (19:45)

Ολυμπιακός – Βαλένθια (21:15)

Μπαρτσελόνα – Μιλάνο (21:30)

Eight 📸 to start your day properly! 💚#WeTheGreens #paobcaktor #paobc pic.twitter.com/1HgD6wNdpH

— Panathinaikos BC (@paobcgr) December 15, 2023